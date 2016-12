Aquellos que se dedican a quemar fotos del jefe del Estado, deben estar que trinan ante la audiencia registrada un año más por el mensaje de Navidad del rey de España. A ellos les trae al pairo, con no verlo pensará usted, para así no incrementar el número de espectadores, al cabo de la calle. Lo bueno o lo malo de esos energúmenos y antidemócratas y otros como ellos es que dicen con la boca pequeña que no, pero no han perdido ripio. Si se le ocurre preguntarles se lo saben de pe a pa. Es la mejor forma de combatirlo cuando toque.

Esos que se dicen a sí mismos y dicen a los demás, "a ese o a esa no lo leo, no lo veo o no lo escucho porque es una tal o es un cual", sepa usted que suelen leer, ver y escuchar aquello que denigran de arriba abajo, no dejan ni los puntos ni las comas por leer, con lo cual pecan de incoherencia, en el fondo no saben pasar un día sin dar un repaso al escrito que tienen entre ceja y ceja, eso sí siempre y cuando sea en jornada laboral, porque utilizan el ordenador del trabajo, nunca el de casa para, a través de un insulto, nunca de una discrepancia argumentada y respetuosa, darse el pote que la vida les niega.

El tercer mensaje navideño del rey Felipe VI volvió a registrar una buena audiencia. Obtuvo de media, 5.822.000 espectadores y 57,6% de cuota de pantalla en el conjunto del total de cadenas que emitieron el discurso en directo. Es verdad que en relación con el discurso del pasado año el resultado actual supone un descenso. Que lo emitieran 25 cadenas da fe de la importancia del mensaje del rey que fue un discurso impecable en el fondo y en la forma. Como siempre la cadena que lideró el ranking fue la 1 de TVE. Y quien crea que es un modelo anticuado solo para mayores, se equivoca. Entre los seguidores, chavalitos y chavalitas de 13 años, lo que dice mucho del interés que despiertan las palabras del rey Felipe VI.

Obviamente TV3 el canal de Cataluña no emitió el mensaje, pero fueron miles los catalanes que eligieron la opción de otra cadena de ámbito nacional para seguir ese espacio sin desperdicio en el que se han convertido los discursos navideños del rey Felipe. Lo que en otros países se ve y se escucha, sobre todo se escucha, con atención y respeto, aquí, por mor de esa forma tan "sui géneris" de los españoles, sirve para lanzar con verbo iracundo anatemas sobre el jefe del Estado. No hacen análisis fiables, ciertos comentarios son producto de ideologías exacerbadas, populistas y sin fondo.

Superada o a punto de ser superada la peor crisis que todos recordamos, aunque ya hemos conocido unas cuantas, el rey apeló a lo que todos los españoles de bien apelamos cada día, al acuerdo, a la unidad, al respeto y a la convivencia, porque como sigamos renqueando en esos aspectos esto se va a ir cual nave al garete. El alegato del monarca es aplicable a cualquiera de las áreas susceptibles de conflicto en la sociedad española. Solo que la sociedad española tiene que estar por la labor. No podemos echar a perder esta España nuestra que es un gran país al que no podemos trocear como algunos pretenden. Por cierto, aquellos que se pasan veinte pueblos despreciando el criterio de los demás, que se apliquen el consejo de don Felipe: "El desprecio al valor de la opinión ajena no puede caber en la España de hoy". Ya le sacarán punta.