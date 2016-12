A Luis Miguel de Dios, escritor

No se trata de ser el primero, sino de llegar con todos y a tiempo"

( León Felipe )

El pasado día 24 de noviembre, tuvo lugar, en la Librería Margen de Valladolid, la presentación del libro "El llanto del trigo" de nuestro paisano, el escritor Luis Miguel de Dios. Acudí al acto, pero por razones de espacio no pude permanecer todo el tiempo que duró la presentación, al estar situado en una escalera de acceso a la sala, pero ello no impidió que adquiriera un ejemplar y tan pronto he tenido tiempo disponible lo he leído, he tomado unas notas y me he decidido a enviar estas líneas para su publicación en nuestro diario "La Opinión-El Correo de Zamora", en el que colabora semanalmente Luis Miguel de Dios, con su artículo dominical.

En su libro el autor, gran conocedor del mundo rural y de sus gentes, mundo en el que ha nacido vivido y al que permanece vinculado, recoge las vivencias, palabras, expresiones, sentimientos, modos de vida de unas generaciones que han vivido en el mundo rural, en nuestro pueblos y que en muchos, casos por las necesidades de la vida, se vieron obligados a dejar sus pueblos, sus modos de vida y a iniciar una nueva vida en la ciudad, ni mejor ni peor, cada uno hablará de la feria según le haya ido en ella.

Luis Miguel de Dios, narra en su libro, con naturalidad, una serie de acontecimientos del mundo rural con su terminología y con un lenguaje propio de una persona perfecta conocedora del vocabulario del mundo rural, de su significado, de sus costumbres, etc.

Se pueden apreciar los sentimientos de las personas con sus motes, sus comportamientos ante el éxito o el fracaso de los que se fueron del pueblo, tal vez, por razones no deseadas, su vida en la ciudad, no fue como se imaginaron, e incluso cuando han vuelto al pueblo no han sido recibidos con los brazos abiertos, pues, previamente cuando acudían de vacaciones menospreciaron esa vida rural que ellos tuvieron que abandonar por carecer de los más elementales medios de vida, se aprecia la distancia entre los que se tuvieron que ir y los que permanecieron.

El Entierro es muy ilustrativo.

Exclamaciones como "Ni sé "pa" qué nació una", son ilustrativas de hechos acaecidos.

Ese vocabulario del mundo rural que hemos vivido en nuestra infancia, palabras como sonsacar, berros, acederas, el sursuncorda, ir al rebusco, etc. que ahora apenas se oyen, no deben perderse.

Felicito a Luis Miguel de Dios, pro su libro "El llanto del trigo", por su apoyo y por su ayuda a todo zamorano.

Les recomiendo su lectura para que aprecien como ahonda, como profundiza en el mundo rural, de nuestra querida provincia de Zamora.

La Navidad es un buen momento para la lectura de este precios libro, que estoy seguro gustará a mayores y pequeños. Espero disfruten de su lectura.

Feliz Navidad y Próspero año 2017 a todo los zamoranos de bien.

Pedro Bécares de Lera