El vuelo del Plus Ultra

Plus Ultra fue un hidroavión de la Aeronáutica Militar Española que realizó por primera vez un vuelo entre España y América, despegando el 22 de enero de 1926 frente a La Rábida en Palos de la Frontera con destino a Buenos Aires adonde llegó el 10 de febrero de ese mismo año.

Los cuatro tripulantes del hidroavión fueron el comandante Ramón Franco, el capitán Julio Ruiz de Alda, el teniente de Navío Juan Manuel Durán y el mecánico Pablo Rada.

El Plus Ultra recorrió un total de 10.270 kilómetros empleando cincuenta y nueve horas y treinta y nueve minutos, en varias etapas. Desde el punto de vista técnico el vuelo fue un éxito rotundo, resultando de suma transcendencia.

El rey Alfonso XIII donó el Plus Ultra a la Armada Argentina, donde sirvió como avión correo hasta que fue retirado del servicio. Actualmente, se exhibe en el Complejo Museográfico Provincial de la ciudad de Luán (Argentina).

Capítulo aparte corresponde mencionar la suerte que corrieron cada uno de los protagonistas del vuelo. Podemos ver una noticia fechada el 26 de noviembre de 1930, en la que se informa de la fuga de Prisiones Militares del Comandante Ramón Franco. En la Evasión aparecía implicado el mecánico Pablo Rada que le ayudó a escapar en su automóvil.

El comandante Franco envió una carta al General Berenguer, en la que decía: "Yo no puedo estar en esa jaula. En las jaulas se mueren los gorriones. Yo he nacido para volar, y salgo para luchar por las libertades de los ciudadanos. Iré al extranjero para seguir sirviendo desde allí a la causa. Estoy decidido a trabajar por la implantación de un régimen de libertad, y si fuera necesario, me pondré al frente de mis amigos". Ramón Franco, hermano del dictador Francisco Franco, se declaró republicano de izquierdas, se le quitaron los honores y también el grado militar, aunque luego se unió a los militares sublevados. Un extraño accidente aéreo cerca de Baleares acabó con su vida el 28 de octubre de 1938. El entonces generalísimo no fue al entierro de su hermano porque estaba ocupado en la "Batalla del Ebro".

Julio Ruiz de Alda fue una de los fundadores de la Falange. El 18 de julio de 1936, se encontraba encarcelado en la Cárcel Modelo de Madrid. El 22 de agosto la Cárcel Modelo en la que estaba encerrado sufrió el asalto der las milicias marxistas que liberaron a los presos comunes y sacando a los presos políticos a los patios, los ametrallaron bárbaramente, siendo masacrados dos centenares de presos entre los que se hallaba Julio Ruiz de Alda.

El teniente de Navío Juan Manuel Durán, en el mes de julio del mismo año 1926, que participaba en unos ejercicios de instrucción combinados de la flota de Barcelona, chocó con otro avión, cayendo al mar frente a la desembocadura del río Llobregat, falleciendo a pesar de los auxilios prestados cuando era llevado a Barcelona.

El mecánico Pablo Rada estuvo exiliado algún tiempo y después, ya en España, falleció el 18 de mayo de 1969 a causa de un colapso cardiaco en el Sanatorio de la Marina en la localidad madrileña de Los Molinos.