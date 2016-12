¡Peligro, Aznar suelto!

Cómo me gustaría retomar ahora conversaciones mantenidas hace años sobre la figura, trayectoria y personalidad de José María Aznar con amigos militantes o simpatizantes del PP! Por más que nos esforzábamos algunos en presentarles lagunas, fallos o contradicciones del hombre con el bigote más famoso de España, ellos rechazaban cualquier crítica y se cerraban en lo impecable de su carrera, en su gran gestión económica, política y hasta social, en su austeridad y, si me apuran, en su carisma irresistible. En resumen: lo hacía todo y todo bien. Más resumen: lo era todo.

Aquella adoración absoluta, rayana en el papanatismo, comenzó a resquebrajarse algo cuando Josemari eligió con su dedo pluscuamperfecto a Rajoy como sucesor. Uno de mis amigos era ferviente partidario de Rodrigo Rato -"un genio, lo mires por donde lo mires"- y otro se inclinaba por Jaime Mayor Oreja -"se necesita un tipo duro, como él, para acabar con ETA"-. Lo de don Mariano no acababa de llenarles -"es blandito y nunca se sabe por dónde te va a salir"-, pero si la decisión la había tomado el jefe supremo por algo sería. Aznar nunca se equivocaba; ni siquiera cuando lo hacía adrede para echarle las culpas a otro y así quitárselo de en medio. Hay ejemplos a montones.

Y ahora resulta que el infalible y, en su día, omnipotente dimite como presidente de honor del PP y lo hace por carta, y con firma a bolígrafo, el mismo día en que Rajoy, representando a España, ¿eh?, interviene en las Naciones Unidas y se hace con unos minutos de gloria internacional. ¿Casualidad? Vamos anda, conociendo a Aznar, es más que lógico pensar que se dijo para sus adentros: "Este se va a enterar de lo que vale un peine; mañana los titulares serán míos y no de sus palabras en Nueva York". Todas las gentes del PP con las que he hablado aceptan esta versión y no se imaginan otra. Ni siquiera los muy aznaristas.

Lo curioso, o no tanto, es que la espantada de Aznar se veía venir. Y no solo por sus discrepancias sobre Cataluña (él, que hablaba catalán en la intimidad para lograr los votos de Pujol), o las decisiones sobre Economía o Relaciones Internacionales, o el rumbo ideológico del PP, sino, especialmente, porque hace años que Rajoy había optado por volar por libre y hacer las cosas (nombramientos incluidos) a su manera. Y eso sí que no. La soberbia de don Josemari no aceptará nunca que alguien elegido por él tome su propio rumbo sin que él aconseje, dirija, tutele, corrija y mueva los hilos de la marioneta. De ahí aquellas advertencias periódicas que parecían salidas de un sermón dominical en tiempos de Cuaresma.

Y todo ello utilizando como ariete la Fundación FAES, ese ente del que todo el mundo habla pero nadie sabe realmente qué hace, salvo acoger a peperos cabreados con Rajoy y lanzar diatribas contra el propio PP y la gestión del Gobierno? del PP. Además, un organismo fuertemente subvencionado por el Estado? hasta ahora. No falta quien ve en la retirada de esas ayudas económicas una de las principales causas del portazo del ex presidente. Ya circulan artículos y reportajes que vendrían a demostrarlo o, al menos, a presentarlo como posible. Y eso que Aznar no parece que tenga problemas monetarios. Es una máquina de hacer dinero, aunque haya tenido que pactar con gentes como Gadafi. Lo de gastar es otro tema. Me contaba un exconsejero suyo que jamás le había visto pagar nada. "Tiene cocodrilos en los bolsillos", me dijo.

Y ahora Aznar anda suelto. Y en el PP temen que el peso de su pasado, su prepotencia y su carácter vengativo y rencoroso lo lleven a montar algo con que dañar al actual PP y, sobre todo, a Rajoy. ¿Qué? Esa es la duda. Hay quien piensa que acabará creando un nuevo partido a la derecha del PP y alineado con tesis como las que defienden Trump, los del "brexit" inglés y los crecientes populismos ultranacionalistas, proteccionistas y belicosos de Holanda, Francia, Alemania, Polonia, Hungría y Austria, por citar algunos. Otros piensan que no llegará a tanto, que se conformará con ser el Pepito Grillo de Rajoy, ahora sin las ataduras de ser el presidente de honor del PP. En cualquier caso, dará juego y volveremos a tener pronto muestras de todo lo que es capaz. Lo ensayó aquí, en Castilla y León, le salió bien y hasta hoy. Por cierto, ¿qué dirán ahora aquellos que tuvieron que dimitir para que él saliera indemne del caso Zamora? Sería bueno escucharles.

Así que Rajoy se va a pasar unas Navidades mirando por el rabillo del ojo a las maniobras del exjefe. No se fía. Y hace bien. Sabe que atacará por algún sitio. Claro que él, don Mariano, tiene las riendas del Gobierno y del PP. Y tiene, como le dijeron en Bruselas, la piel de elefante.

¡Felices días y, sobre todo, feliz futuro!