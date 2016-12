Ambiente y animación navideños

Ahora sí, ahora sí que ha llegado la Navidad, aunque cada año comience su celebración más pronto por motivos fundamentalmente económicos, comerciales, sin descartar el deseo anímico, las ganas de fiestas tan tradicionales. En realidad, este año se han iniciado no ya en los días del gran puente festivo de primeros de mes sino incluso antes en, muchos lugares, en la última semana de noviembre pasado. No solo en España, porque en Londres, por esas fechas, se tiene la oportunidad de disfrutar las espléndidas iluminaciones y el ambiente navideño de sus calles. Más pronto aun en Venezuela, donde por decreto la Navidad dura dos meses para que a falta de otras cosas no falte la diversión.

En Zamora, pues como todos los años más o menos, lo mismo que en todos los sitios, por otra parte. Apegados a las costumbres, y que así sea y no falte. Incluso los burdos intentos que el año anterior se hicieron en algunas ciudades gobernadas por la extrema izquierda, satélites o aledaños, con singulares novedades y ruptura de las tradiciones, como sucedió en algunas cabalgata de reyes, parece que no se repetirán en esta ocasión dado el rechazo generalizado que suscitaron. Y con los votos no se juega. En cuanto a la iluminación local, se ha extendido más, no limitándose solo al centro y poco más como antes, sino extendiéndose a las zonas periféricas, a los barrios. Puede que se haya ganado en cantidad, es evidente, pero la impresión dominante es que se ha perdido en calidad, pues la iluminación resulta en algunos puntos demasiado pobre e insuficiente de cara a la celebración que se vive.

El ambiente navideño, sin embargo, queda una vez más suficientemente conseguido a todos los niveles, pues nada falta, y ahí están igualmente alrededor de una cincuentena de actos festivos que ha organizado el Ayuntamiento de la capital en linea continuista, afortunadamente, que lo que funciona bien mejor es no tocarlo. De todo hay en estas dos semanas hasta pasado el 6 de enero, para todos los públicos, pero muy especialmente destinados a la gente menuda que vive y goza sus vacaciones escolares. Teatro, con guiñoles y música, torneos deportivos, sesiones matinales de cine, talleres infantiles y por supuesto la gran cabalgata de Reyes. Sin olvidarse de los diversos y grandes nacimientos expuestos al público y que son tan visitados actualmente como antaño cuando se dedicaba la tarde del día 25 a recorrer los belenes para aligerar con el paseo las copiosas comidas familiares.

Igualmente, la animación estará en las calles y es lo que se pretende, con conciertos y diversos espectáculos que se dejarán ver y sentir en el casco antiguo de Zamora muy especialmente, pero también llegando hasta los barrios de la ciudad con la pretensión de llevar el ambiente y el mensaje navideño a todas las partes y dinamizar el comercio de las diferentes zonas, sobre todo de aquellas que más lo necesitan. Como hay que admitir una cierta reactivación económica cabe esperar que los objetivos se cumplan y que la diversión generalizada cunda y alcance a todos. Al fin y al cabo, es algo que se merece, como un premio de fin de curso. Feliz Navidad.