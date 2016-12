Viendo que trabajamos para descansar y peleamos para vivir en paz, parece que la felicidad consiste en el reposo". Estas palabras de Aristóteles, contenidas en el tratado de ética que compuso con el fin de ayudar a su hijo Nicómaco a enfrentar la vida adulta, me ayudan a proponerles algo para esta época de finales de año, con más tiempo de asueto, menos horas de luz solar y una inevitable propensión a realizar balance. El propio filósofo macedonio reconoce que el reposo o el descanso no son un fin en sí mismo, puesto que lo tomamos en función de lo que vamos a poner en práctica más tarde. Algo que sí se basta a sí misma, que encuentra justificación en su propia ejecución, es la vida contemplativa. Es la actividad más excelente de todas, la más virtuosa, que pone en ejercicio lo más alto de cuanto hay en nosotros: la inteligencia. "La felicidad perfecta será la actividad contemplativa", concluye el más sabio y polifacético de los pensadores griegos. Muchos hombres buscaron ser felices acumulando riquezas y poder, otros pretendieron alcanzar un buen nombre, el prestigio y la fama, para ello sirvieron a la polis y desempeñaron responsabilidades públicas con honestidad. Unos y otros se verán sometidos a circunstancias comprometidas que pondrán en riesgo sus posesiones o su fama, no podrán controlar el devenir de los tiempos ni el azar. Su dicha estará en cuestión, por más que la vida del rico o la del político no tenga descanso.

Con la vida contemplativa conseguiremos la independencia de avatares o agentes perturbadores, además seremos autosuficientes y no precisaremos del apoyo o halago de otros. Aunque sin olvidar que el hombre contemplativo también necesitará de cierto bienestar material. No podemos ejercitar nuestro intelecto correctamente si nuestro cuerpo no está sano, si no tenemos satisfechas nuestras necesidades alimenticias y también las amorosas. No son precisos muchos bienes, ya decíamos que con el exceso perdemos la independencia, se trata de vivir con moderación. El sabio Anaxágoras no creía que el hombre feliz fuera el más rico o el poderoso, lo mismo que afirmaba Solón al referirse a Tello el Ateniense "como el hombre más feliz que ha conocido por reunir esas condiciones de próspera medianía dentro de las cuales todo le ha sucedido bien".

Pues esta es la invitación que les hago, la de intentar contrastar con la práctica todas estas teorías que nos han legado los clásicos. Se van a sorprender cuando comprueben la armonía de las mismas con los hechos y la vida que nos toca vivir actualmente. Por eso les llamamos clásicos, porque su lección no caduca, aún tiene vigencia y puede ayudarnos a comprender en qué mundo vivían cuatro siglos a.C., en el siglo XVIII o en nuestros días. En cualquiera de las épocas, a los ojos de la multitud el hombre feliz suele pasar por extravagante o raro, pues se suele juzgar por las cosas exteriores, que son las únicas percibidas.

Les animo a enfrentar la realidad con espíritu contemplativo, no a que se retiren a un aislado monasterio, no, más bien al contrario, se trata de observar con atención e interés para conocer cómo funcionan las cosas. Hoy más que nunca resulta perentorio contemplar, tomarnos tiempo para poder discernir entre tanta complejidad. Disponemos de mucha información y estamos permanentemente conectados. Las nuevas tecnologías nos iban a convertir en personas más cultas y competentes, pero lo que está pasando es justo lo contrario. No solo no hemos salido de la ignorancia, sino que ahora hacemos exhibición impúdica de la misma. Basta con asomarse a las redes sociales. En ellas encontramos un sangrante desprecio por el conocimiento, por la verdad. Algunos analistas llaman a esta época: "posverdad" y la definen como aquella en que los hechos objetivos tienen menos influencia en formar la opinión pública que las emociones o las creencias personales. Cuando las supersticiones se esgrimen como respuestas más válidas que la razón y triunfan, algo comienza a desmoronarse. Si en EE UU triunfa un discurso irracional, un conglomerado de prejuicios que sintonizan con las emociones más sórdidas del pueblo, es que nuestro mundo desarrollado tiene graves problemas. Son muchos los "expertos" que veían venir este espeluznante escenario, ya, los pronósticos no suelen hacer daño, pero el poder ejercido por los energúmenos del equipo Trump puede suponer consecuencias devastadoras para la humanidad.

Necesitamos recuperar lo real, los hechos contrastables, el relato que nace de la sencillez de una vida contemplativa. Esto mismo les deseo para esta Navidad y para el nuevo año.