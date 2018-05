Ciudadanos se atribuye la dimisión de Cifuentes: "Se fue por nosotros"

El portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, Ignacio Aguado, se ha atribuido este viernes la dimisión de la expresidenta de la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes, asegurando que si se ha ido del Gobierno regional ha sido por la formación naranja.

Así lo ha señalado durante su intervención en el pleno de investidura donde previsiblemente Ángel Garrido saldrá elegido nuevo presidente de la Comunidad de Madrid, con los votos de PP y Ciudadanos, y donde ha criticado la actitud de Podemos y PSOE, a cuyo portavoz, Ángel Gabilondo, ha dicho, "nunca" ha escuchado "proponer reformas".

"Para vosotros, había que echar a estos señores, ya no valía con la dimisión de Cifuentes, sino echar a estos señores. Entonces, por qué no apoyaron hace un año la moción de censura de Podemos? Porque sólo le preocupa ocupar este sillón a Gabilondo. Lo único que he escuchado es pedir ese sillón", le ha espetado Aguado al socialista mientras señalaba el asiento de Garrido.

En este punto, Aguado ha aprovechado para reprochar al portavoz socialista que dijera que la moción de censura decaería cuando Cifuentes dimitiera y que luego no se retirara. "Cifuentes no se fue por ustedes, se fue por nosotros", ha apuntado mientras la bancada de los socialistas se ha puesto en pie mostrando su disconformidad y aplaudiendo de forma irónica.

Cristina Cifuentes dimitía el pasado 25 de abril tras un mes arrastrando la polémica del máster de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) y la aparición de un vídeo donde se le habría pillado hace unos años hurtando unas cremas en un supermercado. Días después dejó también la presidencia del PP de Madrid y la semana pasada su acta de diputada, dejando del todo la política.