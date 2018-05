Rajoy, abierto a "dialogar" cuando se forme un nuevo Gobierno en Cataluña

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se ha mostrado abierto a iniciar un "proceso de diálogo en cuando haya nuevo Gobierno en Cataluña" y a hablar con el nuevo presidente de la Generalitat de Cataluña. "Haré todo lo que esté en mi mano para normalizar la situación", ha dicho el jefe del Ejecutivo.



Rajoy ha minimizado el anuncio del líder de Ciudadanos, Albert Rivera, de dar por roto su apoyo al Gobierno en la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña y ha dicho que hará todo lo que sea necesario para que ese acuerdo no se rompa.



Así se ha pronunciado en una entrevista en Antena 3, recogida por Europa Press, después de que Rivera diera por roto ese apoyo al entender que hay una "dejación de funciones" por parte del Ejecutivo, al que recriminó no haber recurrido el voto delegado de Carles Puigdemont y Toni Comin.



A su entender, no hay que darle tanta importancia a un debate que "dura dos minutos" en el Congreso y ha puesto en valor las coincidencias que defienden PP y Ciudadanos junto al PSOE. Según ha agregado, el episodio de ayer tiene la "importancia que tiene" y para él lo importante es "el futuro".





Estamos de acuerdo en lo esencial con el PSOE y Ciudadanos. El Pacto para defender la unidad de España ha funcionado y mi intención es mantenerlo en el futuro. #CaféRajoy pic.twitter.com/v5qTDAAy69 — Mariano Rajoy Brey (@marianorajoy) 10 de mayo de 2018

Aboga por subir los salarios

Con los #PGE2018 subirán las pensiones, el Salario Mínimo, el sueldo de los funcionarios y el gasto social. Queremos que la recuperación llegue a todos. #CaféRajoy pic.twitter.com/34wyNSQncl — Mariano Rajoy Brey (@marianorajoy) 10 de mayo de 2018



Presos de la banda terrorista ETA

En este sentido, ha pedido "ir a la mayor y dejarse de los pequeños detalles". "Soy optimista. Creo que, hablando de un asunto muy serio como la unidad de España y haré lo que sea necesario para mantener ese pacto", ha enfatizado."En lo fundamental estamos de acuerdo: defendemos la unidad de España, la soberanía nacional, el sistema democrático y todos -ha añadido- queremos que a la mayor celeridad haya un gobierno en Cataluña dentro de la ley".Y en ese contexto ha recalcado: "Lo de ayer,. Lo considero un episodio poco importante en un asunto que es el más importante que ha tenido España en mucho tiempo".Tras justificar que el Gobierno no recurra al Tribunal Constitucional la delegación de voto de Carles Puigdemont (en contra de lo que le pide Cs) porque así lo aconsejan los servicios jurídicos de Estado, ha negado que tuviera pensado de antemano el calificativo de "" que dirigió a Rivera ante el pleno del Congreso."Me salió", ha dicho antes de comentar que creía que no estaba en el diccionario de la Real Academia de la Lengua, que era una expresión coloquial y que no sabía que era unRajoy ha coincidido este jueves con el presidente de la CEOE, Juan Rosell, en su valoración de que los salarios, especialmente lo más bajos, deben subir en España."Yo estoy de acuerdo con eso, lo que pasa es que tienen que hacerlo", ha dicho el presidente en referencia al acuerdo de convenios que negocian las organizaciones empresariales y CC.OO. y UGT desde hace tiempo."Yo lo hago", ha añadido Rajoy, que inmediatamente ha explicado que su Gobierno ha logrado acuerdos para subir los salarios a los empleados públicos, el salario mínimo interprofesional y las pensiones.El presidente ha subrayado que, como dice el presidente de la patronal, los salarios pueden subir en España "gradualmente". "y eso será bueno para la gente", ha opinado al respecto.Mariano Rajoy ha asegurado este jueves que la política penitenciaria con los presos de la"será la que dice la ley" y el Ejecutivo no va emprender modificaciones ni ha entrado en ninguna negociación al respecto."La política penitenciaria será lo que dice la ley,, que es lo que hice en Cataluña y es lo que hago como gobernante en cada momento. La ley es la expresión de la voluntad de la gente y conviene que no nos movamos de la ley", ha asegurado en una entrevista con Antena3 recogida por Europa Press.Para Rajoy, "lo más importante" es que "por la democracia y los españoles" y "ahora lo que queda es cuidar a las víctimas y tener un relato de lo que ocurrió". "No voy a cambiar mi política de lucha contra el terrorismo porque creo que ha sido eficaz", ha sentenciado.En su opinión, "es un espanto cómo surgen a veces algunas noticias que no lo son", como este asunto del acercamiento de presos de la banda terrorista que surgió, por un lado, tras las dudas de Ciudadanos sobre los términos de la negociación entre el Gobierno y el PNV para la aprobación de los presupuestos generales del Estado y, por otro, tras una entrevista en la que eldijo que Rajoy era "sensible" a esta cuestión."Alguien dice una cosa y yo. Yo no he negociado con el PNV nada sobre la Seguridad Social, nada sobre prisiones y nada sobre presos", ha asegurado, para incidir en que la negociación, que se saldó con un acuerdo para subir las pensiones a todos los perceptores, "fue muy positiva" y "lo demás es absolutamente falso".