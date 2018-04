Sánchez cree que Cs "elige más PP" antes que "limpieza"

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha afirmado hoy que a Ciudadanos "le tiembla el pulso" y elige PP antes que "limpieza" en la Comunidad de Madrid.



El líder socialista ha aseverado que Ciudadanos, entre "la limpieza y más PP, le tiembla el pulso y elige más PP", y ha recordado que la abstención de Ciudadanos el pasado año permitió al PP mantener la presidencia de Murcia tras la dimisión de Pedro Antonio Sánchez, investigado en tres causas judiciales.



"No le pedimos el voto a favor a Rivera, con la abstención nos vale para que Madrid tenga un presidente digno", ha declarado Sánchez en un mitin celebrado en la localidad murciana de Molina de Segura.



El secretario general del PSOE ha reivindicado a su partido, el "partido del Estado autonómico", frente a las formaciones que están "estirando el chicle", apostando por la "recentralización" y por "anular la diversidad territorial"; y a los independentistas, que "confunden exclusión con la diversidad y plantean una segregación que no es admisible".





?? "Es inconsistente decir que uno quiere ser el adalid de la regeneración democrática y afirmar que va a apoyar al candidato del PP sin saber siquiera su nombre y apellidos."https://t.co/H4t0jdizBW pic.twitter.com/3hQ7QoZZlJ — PSOE (@PSOE) 29 de abril de 2018

Sánchez también ha criticado el acuerdo entre el PP y el PNV para revalorizar las pensiones, puesto que sólo garantiza la subida vinculada al IPC para los dos próximos años, al tiempo que convierte los "derechos en mercancías".y ahora sí se puede subir las pensiones con la inflación", ha agregado.Sánchez ha visitado la Región de Murcia una semana después de haber declarado en Albacete que apuesta por el "fin de los trasvases", lo que generó una fuerte contestación en el sureste español, principal beneficiario del Trasvase Tajo-Segura.Durante su alocución, Sánchez ha mostrado sude mantener las infraestructuras existentes y "también el Tajo-Segura", lo que ha sido fuertemente aplaudido por los asistentes al acto, entre ellos, el secretario general del PSOE de Murcia, Diego Conesa, que defendió la vigencia de esta obra tras las palabras del líder socialista en Albacete."Respeto mucho más ahora a Diego, porque ha defendido ante todo a la Región de Murcia y ha demostrado que será un buen presidente de la Región", ha apostillado Sánchez antes de comprometerse a que "a Murcia" en caso de ser presidente del Gobierno central.Se ha comprometido, además, a aumentar y diversificar la oferta del agua en la cuenca del Segura, incluyendo la desalación, así comoal tiempo que ha vuelto a "tender la mano" al PP para llegar a un acuerdo estatal que "dé estabilidad a los territorios que la necesiten".En el mitin también ha intervenido el secretario general del PSRM-PSOE, Diego Conesa, quien ha advertido de que la Región "no puede depender sólo del Trasvase Tajo-Segura ni renunciar a él", aunque ha recordado al PP que no puede darleporque es el "partido de la sequía".Conesa ha criticado la "inacción" de los populares en esta materia, ha reseñado que el PSOE no quiere "guerras del agua", y ha concluido que España "debe saber que la cuenca del Segura es la única deficitaria y necesita unas soluciones que el PP no ha dado en veinte años".Finalmente, la alcadesa de Molina de Segura, Esther Clavero, ha recordado a los asistentes que la Región de Murcia es la "huerta de Europa" y la agricultura es "clave" para la actividad económica de la comunidad autónoma.