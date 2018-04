Reacciones políticas a la sentencia de la Manada

Líderes políticos como Pedro Sánchez, Pablo Iglesias o Alberto Garzón se han sumado hoy a las críticas que por las redes sociales se han multiplicado tras conocerse que los cinco integrantes de la Manada han sido condenados por el delito de abuso sexual y no por el de violación.



En su cuenta de Twitter, el líder del PSOE, Pedro Sánchez, ha escrito: "Ella dijo NO. Te creímos y te seguimos creyendo. Si lo que hizo #LaManada no fue violencia en grupo contra una mujer indefensa, ¿qué entendemos entonces por violación?".









Ella dijo NO. Te creímos y te seguimos creyendo. Si lo que hizo #LaManada no fue violencia en grupo contra una mujer indefensa, ¿qué entendemos entonces por violación? #NoesNo #YoSíTeCreo „ Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) 26 de abril de 2018

La condena a La Manada sólo por abuso es una pésima noticia ¿Cómo que no hubo intimidación? Parece que se estuviera diciendo a las víctimas que si no te enfrentas a 5 matones que te doblan en tamaño, arriesgando la vida, no te están violando. Vergüenza y asco „ Pablo Iglesias (@Pablo_Iglesias_) 26 de abril de 2018

¿Querían los jueces que la víctima se resistiera y acabara muerta como en tantos otros casos para que pudieran ver claramente la violencia de una violación en grupo? Qué vergüenza. „ Alberto Garzón?? (@agarzon) 26 de abril de 2018

3 años por un rap

20 años por un referéndum

60 años por una pelea de bar

9 años por una violación#LaManada también lleva toga. pic.twitter.com/W4meHS2CLR „ Gabriel Rufián (@gabrielrufian) 26 de abril de 2018

És una vergonya, profunda vergonya i indignació. Quan el masclisme entra per la porta de la justícia, l'estat de dret salta per la finestra. https://t.co/BP2PZq62ak „ Carles Puigdemont ?? (@KRLS) 26 de abril de 2018

Por su lado, el secretario general de Podemos,ha comentado; "La condena a La Manada solo por abuso es una pésima noticia ¿Cómo que no hubo intimidación? Parece que se estuviera diciendo a las víctimas que si no te enfrentas a cinco matones que te doblan en tamaño, arriesgando la vida, no te están violando. Vergüenza y asco".Desde IU,ha escrito: "Al condenar a los de La Manada por abuso sexual se entiende que no hubo violencia ni intimidación en algo que es, a todas luces, una violación en grupo. Y no la primera. En un país donde seEl diputado de ERC Gabriel Rufián ha dicho también en un tuit: "3 años por un rap, 20 años por un referéndum , 60 años por una pelea de bar, 9 años por una violación. #LaManada también lleva toga".También desde ERC,ha denunciado que la palabra de las mujeres, cuando son víctimas, "nunca vale para nada" y ha calificado el fallo de "lamentable".Desde el PSOE, la secretaria de Igualdad,: "Si no vale el "no" de ella, el "no" de todas... ¿qué será entonces la violencia?"El exdiputado socialistaha opinado asimismo en un tuit: "Se llama violación".La también exdiputadaha escrito: "Más Triste país el nuestro cuando a la violación en grupo de una joven le llaman abuso... ¿Les extraña que haya mujeres que no denuncian las violaciones por miedo a terminar pasando por este trance?".La portavoz de igualdad de Compromís en el Congreso,ha remitido un escrito a la presidenta de la subcomisión de seguimiento del Pacto de Estado contra la violencia machista , Pilar Cancela, para pedir que convoque a la mesa del pacto y se analice la sentencia.Para Sorlí "es tan intolerable que la justicia absuelva de violación a una agresión sexual en grupo a una mujer como el mensaje que se está lanzando, que no se considere intimidación la superioridad manifiesta que coarta la libertad de la víctima".El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont ha expresado su" tras conocerse la sentencia sobre el caso de la Manada.