Cristina Cifuentes dimite acorralada por los escándalos

Cristina Cifuentes ha anunciado su dimisión como presidenta de la Comunidad de Madrid tras varias semanas envuelta en la polémica por su máster de la Universidad Rey Juan Carlos y después de que hoy se haya publicado una información en la que se le atribuye un supuesto hurto en un supermercado en 2011.

Cifuentes ha admitido que había tomado la decisión de renunciar a la Presidencia y pretendía anunciarlo el 2 de mayo, tras los actos institucionales de la Comunidad de Madrid, pero tras la precipitación de los acontecimientos ha decidido adelantar su renuncia.

La presidenta madrileña ha anunciado su dimisión en una comparecencia en la que ha atribuido a "una campaña de acoso y derribo" y un ataque personal la difusión del vídeo sobre el supuesto hurto.

Un vídeo, ha recalcado, que "ya se conocía" desde hace tiempo, que "circulaba en las redacciones" desde su etapa como delegada del Gobierno, y que recoge "exclusivamente" un "error involuntario".

"Me llevé por error y de manera involuntaria, sin ser consciente de ello, unos productos por importe de 40 euros; me lo dijeron a la salida, los aboné en su momento y el asunto no tuvo mayor trascendencia", ha explicado.

Las explicaciones de Cifuentes. Vídeo: ATLAS | Eduardo Parra

No obstante, ha asegurado que esa grabación se ha "tergiversado" y utilizado en este momento "para ir más allá de lo político y querer rematar alguna batalla personal". "Ya se me ha querido extorsionar hace unos años por ese mismo vídeo, y lo puse en su momento en conocimiento de la Policía Nacional".

"Todos ustedes saben que yo he sido espiada, investigada, que se han hecho dossieres contra mi persona, y algunos circulan por las redacciones. Antes, mientras era delegada del Gobierno, y no sé si también mientras he sido presidenta", ha abundado.

Cifuentes ha opinado que estas informaciones suponen "un paso más en la campaña de acoso y derribo" al que dice que ha estado sometida desde hace "más de 35 días", en un "linchamiento" que se ha mantenido "mañana, tarde y noche, por tierra, mar y aire", una campaña "dura" en la que "se han traspasado unas líneas rojas evidentes y se ha llegado indudablemente a un ataque personal" contra ella.

La política madrileña ha defendido también que la "tolerancia cero con la corrupción tiene un precio" y ha dicho que la campaña que, denuncia, hay en su contra, "probablemente forma parte de ese precio que hay que pagar".

"Toda mi actuación, mi vida, se han puesto en tela de juicio, y con un interés determinado, no sólo para acabar con el adversario sino para destruir a la persona", se ha quejado, tras apuntar que aunque ha "cometido errores" a lo largo de su vida -"de todo tipo, y seguiré cometiéndolos, y seguro que he hecho cosas peores, como cualquier otro"-, lo cierto es que con este caso "se han traspasado todas las líneas rojas".

Los 36 días más largos de Cristina Cifuentes

Por otra parte, Cifuentes ha anunciado que ha tomado la decisión de dimitir para evitar que "la izquierda radical" gobierne en la región y "ponga en riesgo" la gestión hecha por el PP en los tres años de legislatura.

La dirigente popular ha asegurado que por encima de sus intereses debía pensar en "la amenaza, la posibilidad real de que la izquierda de PSOE y Podemos pudiera gobernar" .

Cifuentes ha dicho que se va "con un sentimiento amargo desde el punto de vista personal", pero "con la cabeza muy alta, muy orgullosa y satisfecha" por considerar que ha hecho "un buen trabajo".

"He aguantado más de 35 días aproximadamente, de una exposición permanente y de un linchamiento mañana, tarde y noche, por tierra mar y aire", ha señalado.

Cifuentes ha justificado su decisión para no dañar a su familia, "para que no sigan sufriendo este calvario" y porque es "lo mejor para la Comunidad de Madrid, para los madrileños y para el PP".

Ha mostrado su satisfacción por haber conseguido que la vida de muchos madrileños sea hoy mejor que lo era hace tres años cuando asumió el Gobierno de la Comunidad de Madrid.

En su intervención, ha defendido su gestión en la Administración regional, "con sus luces y sus sombras", que, ha recalcado, ha conseguido situar a la Comunidad de Madrid a la cabeza de España en crecimiento económico y creación de empleo.

La vida política de Cifuentes, en imágenes

Cifuentes ha afirmado que ha sido "un privilegio" ser presidenta de la Comunidad de Madrid, algo "difícilmente alcanzable", y ha asegurado que se queda "con lo bueno, que ha sido muchísimo", mientras que intentará olvidar "lo malo".

"A pesar de todo, a pesar de la dureza del momento y del dolor personal que yo siento, yo creo que mi padre se sentiría y se siente orgulloso de mí", ha concluido.

Tras la dimisión, el Gobierno de la Comunidad de Madrid continuará en funciones hasta la toma de posesión de un nuevo presidente regional, cuya propuesta deberá formalizarse en el plazo máximo de quince días.

Aunque Cifuentes no ha aclarado si también dejará su cargo como presidenta del PP en Madrid, fuentes de esta formación consideran que sí deberá hacerlo.

La situación, admiten, es insostenible en el PP de Madrid, sobre todo cuando queda poco menos de un año para las elecciones autonómicas, locales y europeas de 2019.

Por eso se trabaja ya en una solución que pasaría por la dimisión de Cifuentes también como presidenta del partido en Madrid y la conformación de una gestora, aunque aún no se barajan nombres para dirigirla, aseguran las fuentes consultadas.

La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, ha acudido a la sede de la Comunidad de Madrid tras estallar el escándalo del vídeo, antes de la dimisión de Cifuentes, y antes de dirigirse al Congreso para el debate de los presupuestos.

A su salida del pleno, Cospedal se ha limitado a responder a las preguntas de los periodistas con una sola frase, la de que Cifuentes ya ha dicho lo que tenía que decir.