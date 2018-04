Cifuentes reitera su negativa a presentar la dimisión

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha reiterado su intención no dimitir y cree que su salida del Ejecutivo regional depende de si Ciudadanos quiera darle el Gobierno a "la izquierda radical y a la izquierda de Pedro Sánchez" en la moción de censura que hay planteada contra ella, "una decisión legítima pero que que va en contra de lo que decidieron los madrileños hace tres años".

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, celebrada este martes, la dirigente madrileña ha evitado pronunciarse sobre la posibilidad de que el PP acabe pidiéndole su renuncia y aceptando la exigencia de la formación naranja de buscar un presidente interino hasta las elecciones de 2019 argumentando que no le gusta "hablar de futuribles".

En cuanto a si ha hablado con el presidente del Gobierno y de su partido, Mariano Rajoy, ha apuntado que conversa "con mucha frecuencia" con él pero ha evitado desvelar "conversaciones privadas".

Tampoco ha querido la presidenta aventurarse a afirmar que presidirá los actos del Dos de Mayo, fiesta regional, que se celebran el próximo miércoles ya que ha aprendido "con experiencias prácticas que uno sale de casa pensando que la vida va a transcurrir de una manera y la vida lleva su propio camino".

Cifuentes ha defendido que ha sido elegida por los madrileños para gobernar, lo que hará hasta el último día que sea presidenta sea "dentro de una semana, dentro de tres, dentro de un año o dentro de cinco", y que está realizando "una gestión buena, con grandes logros".

"No se ha incumplido el acuerdo de investidura, no estoy investigada y no he falsificado mi currículum por lo que no veo, ni mi grupo, motivo para la moción", ha dicho, para posteriormente sostener que ha dado "múltiples y reiteradas, reiteradísimas, explicaciones" sobre su máster en todos los foros desde hace más de 30 días.

La presidenta cree el hecho de que cambie "el Gobierno de centro-derecha" en la Comunidad y que el "próximo presidente sea un exministro de Zapatero" Ángel Gabilondo es decisión de Ciudadanos y deben ser ellos los que lo expliquen