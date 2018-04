El PNV no presentará una enmienda a la totalidad de los presupuestos

El PNV ha dado un giro a su estrategia y ha decidido no presentar una enmienda a la totalidad de los Presupuestos Generales de 2018, allanando así el camino para el desbloqueo presupuestario. No obstante, el PNV no ha adelantado qué votará el próximo 26 de abril en la votación de las cuentas en el Congreso.

La decisión, tomada durante la reunión de la ejecutiva del partido esta tarde, pretende "conceder una oportunidad a la apertura de un nuevo tiempo de diálogo político en el Estado español y en Catalunya, así como a la restauración de un Govern legítimo".

"Hasta el momento, la política ha brillado por su ausencia en la gestión de la crisis catalana, una crisis de Estado que también afecta a Euskadi, a los vascos y a las vascas. Ese vacío ha sido ocupado por la judicialización de la política, con los nefastos resultados ya conocidos: representantes de la ciudadanía catalana en prisión o en el exilio, ausencia de Govern, instituciones intervenidas... Ante esta situación de excepcionalidad, hemos decidido asumir un compromiso activo que facilite vías de entendimiento y proporcione el tiempo necesario para revertir esta situación", explica el PNV a través de un comunicado en Facebook.