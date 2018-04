El posgrado en Harvard de Casado fue un curso de cuatro días en Madrid

Pablo Casado se apresuró, el pasado martes, a dar explicaciones sobre las dudas en torno a su máster en la Universidad Rey Juan Carlos, el mismo que supuestamente tiene Cristina Cifuentes. Además, el vicesecretario de comunicación del PP explicaba que tenía cuatro posgrados: uno en Harvard, otro en Georgetown y dos en España.



La web del Congreso recoge que el popular tiene un "DGO de la Kennedy School of G overnment de la Universidad de Harvard", no obstante, según publica Eldiario.es, ese posgrado fue en realidad un curso de cuatro días en Madrid y costó 2.000 euros. El curso es una versión del mismo posgrado que a veces se imparte fuera de EEUU.



Casado asistió al programa del 16 al 18 de junio de 2018 en el IESE, en el barrio madrileño de Aravaca. Para cursarlo no se necesitaba ningún requisito académico, sólo el pago de la matrícula y pasar por un comité de admisiones. Además, tampoco se exigía la asistencia a todas las clases. Según el IESE, el título del curso es de Harvard aunque se impartiera en el campus del IESE en Madrid.



El político, en declaraciones a Eldiario.es, ha dicho que no recuerda si pagó los 2.000 euros de la matrícula o accedió a alguna beca. Además, ha afirmado que se trata de un posgrado ya que "pedían la licenciatura para acceder a ellos". Sin embargo, en la información sobre el curso no dice nada sobre titulación universitaria.



Pablo Casado defendió la necesidad de los políticos de seguir formándose a través de su cuenta de Twitter.