Rajoy arremete contra Cs: "No tienen ni idea de España"

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha arremetido contra Ciudadanos (Cs) al contraponer la gestión del PP a la de los "inexpertos lenguaraces" que no gobiernan y "tantos consejos regalan", y ha señalado que "un alcalde del pueblo más humilde la sierra de Grazalema tiene mucha más experiencia" que ellos.



Además, al poner en valor la gestión de su Gobierno, se ha preguntado qué diría "esa colección de parlanchines si solo hubieran hecho la mitad", y se ha mostrado seguro de que "llenarían España de cartelones".



"Se acabaría el incienso para tanto botafumeiro y no habría medallas para todos", ha dicho Rajoy durante su discurso de clausura de la Convención Nacional del PP, en un claro reproche al partido que ha sido su socio preferente.



El presidente ha señalado que por un lado está su partido y por otro "todos los demás, que "no han sabido gobernar nunca o no han gobernado jamás" y "por eso lo prometen todo gratis, sin límites y sin compromiso".



Sin citar de forma explícita a Ciudadanos se ha referido a quienes "no tienen ni idea de España" y ponen en Andalucía un precio para gobernar mientras que en el Congreso el que ponen es "mucho más alto".



Les ha acusado también de buscar fuera de España las recetas que parece necesitar, "como quien compra imanes para decorar un frigorífico".



Pero Rajoy no solo ha tenido reproches para Ciudadanos. "Que no se emocione nadie porque hay otros y son peor", y así ha criticado a Podemos al señalar que los hay quien puestos a buscar un modelo de país "prefieren picotear en Irán o Venezuela".



Y también ha habido crítica al socialismo. "Mientras algunos se desviven e incluso se dividen contando cuántas naciones hay en España" el PP se dedica a gobernar en esta "gran nación" y, además, lo hace "con eficacia".







Somos un gran partido, el más grande de España y uno de los más importantes de Europa. Experiencia y vocación de gobierno frente a quienes tantos consejos regalan. #ContigoCreceEspaña pic.twitter.com/etO7Eq1VfW — Mariano Rajoy Brey (@marianorajoy) 8 de abril de 2018

Dicha eficacia, ha añadido, es la que identifica al PP y le distingue del resto porque frente a los demás su partido es, "todo el mundo sabe", el que crea empleo, cuadra las cuentas y es "capaz de arreglar lo que otros estropean"., ha continuado Rajoy en su arranque del discurso de la convención.