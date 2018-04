El director del máster de Cifuentes admite que "reconstruyó" el acta

El director del Máster en Derecho Público del Estado Autonómico de la Universidad Rey Juan Carlos, Enrique Álvarez Conde, ha afirmado este viernes que "reconstruyó" el 21 de marzo y por orden del rector el acta del tribunal que supuestamente había examinado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, de su Trabajo de Fin de Máster (TFM).



En una entrevista con Onda Cero recogida por Europa Press, ha afirmado que después de que eldiario.es diera a conocer el escándalo en torno al máster fue llamado por el rector, Javier Ramos, para comparecer en una rueda de prensa.



"A partir de ese momento se produce una reunión donde hay muchas personas que las tengo perfectamente identificadas. El rector pregunta si hay trabajo. Digo que yo no lo tengo y que creo que la normativa exige que a los dos años se destruyan todos. Así que no tengo ni ese que ninguno", ha señalado.



"(El rector) me dice --prosigue Álvarez Cobos--, hay que encontrar un documento, hay que reconstruir un documento, literalmente. Le hice caso por mi responsabilidad institucional e intenté reconstruir una hipotética acta que se le envió al rector por la tarde y al subdirector del gabinete de prensa por un gmail, pues me dijo que lo enviase desde un gmail".



Cifuentes, ajena a la polémica

?? Con una pequeña parte de la delegación del @ppmadrid, que ya está de camino a Sevilla para participar en la Convención Nacional del @ppopular este fin de semana.?? #ContigoCreceEspaña. pic.twitter.com/ZKMGNHb3rw — Cristina Cifuentes (@ccifuentes) 6 de abril de 2018

Mientras tanto, Cristina Cifuentes ha cogido este viernes a las 10.30 horas el AVE para dirigirse a Sevilla, donde participará en la Conferencia Nacional del PP de este fin de semana.La dirigente madrileña ha publicado en sus redes sociales una fotografía en el AVE con destino a la capital andaluza en la que está, entre ellos el portavoz en el Gobierno regional, Ángel Garrido; la presidenta de la Asamblea, Paloma Adrados; el coordinador general del PP de Madrid, Jaime González Taboada, o el portavoz del PP en la Cámara autonómica, Enrique Ossorio.Fuentes del entorno de la presidenta han asegurado a Europa Pres que Cifuentes, tras las palabras del director del Máster,, se reafirma en sus declaraciones de la tarde del jueves en las que señaló que debe ser la Universidad quien diese las explicaciones pertinentes sobre lo sucedido. Para la presidenta, son cuestiones quedel centro y no con ella.Estas mismas fuentes aseguran que, tal y como indico ella misma en los pasillos de la Asamblea, siente el respaldo de su partido. Cifuentes intervendrá este sábado por la tarde, en un acto junto a otros dirigentes autonómicos.