Aznar ve en Cataluña "una rebelión en toda regla"

El expresidente del Gobierno José María Aznar ha asegurado este jueves que lo que ocurrido en Cataluña "no es un episodio más de radicalización del nacionalismo", sino "un punto y aparte, una rebelión en toda regla" que no es la primera vez que ocurre, pero siempre lo ha hecho "con consecuencias desastrosas". A su juicio, "no queda lugar para suponer buena fe en las apelaciones al diálogo" y no se puede hablar de ello "con los que han protagonizado la rebelión" y han puesto las estructuras "al servicio de una estrategia insurreccional".

Así lo ha afirmado durante la clausura del II Foro Ideas Faes 'La Comunidad Valenciana ante el nacionalismo catalán', en el que los ponentes han analizado la "presión nacionalista" y los efectos del desafío independentista catalán en esta región, en el que ha lamentado que el nacionalismo "ha vuelto a arrastrar a Cataluña a una tragedia".

El presidente de la Fundación Faes ha señalado que cuando ese nacionalismo "pierde el sentido de la realidad" se le debe hacer frente "con ciudadanía democrática y la determinación inflexible de defender lo que es de todos, y punto".

Además, ha señalado que el liderazgo político "consiste en hacer que las cosas cambien, no que sigan igual" y que el hecho de que la sociedad española haya "respondido con un sólido sentido nacional al desafío catalán no significa que haya concluido o haya sido derrotado".