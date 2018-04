Puigdemont dice que el 1-O "fue el inicio de una nueva era"

El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont ha reivindicado que el referéndum del 1-O, que este domingo se cumplen seis meses de su celebración, fue "el inicio de una nueva era de la cual no hay retorno posible".



En un mensaje en sus redes sociales recogido por Europa Press, ha lamentado que, seis meses después del referéndum, los miembros del Govern de ese momento son "presos políticos, pero libres de espíritu", y ha calificado el 1-O como una jornada de dignidad popular y barbarie policial.







