Puigdemont comparece esta tarde ante un juez alemán tras su detención

El expresidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont comparecerá esta tarde ante un juez alemán, después de que la Fiscalía prorrogase su detención hasta la medianoche de este lunes para que sus abogados pueden llegar a la cárcel donde se encuentra tras ser arrestado este domingo.

Puigdemont fue trasladado este domingo al centro penitenciario de Neumünster, en el estado de Schleswig-Holstein, en el norte de Alemania, tras ser detenido este domingo poco después de cruzar la frontera desde Dinamarca, según ha informado la agencia de noticias DPA.

El vicefiscal general de Schleswig-Holstein, Ralph Döpper, no quiso dar dato alguno sobre el lugar donde se encuentra detenido por "razones de seguridad", explica DPA.

El abogado de Puigdemont, Jaume Alonso-Cuevillas, ha asegurado este lunes que argumentará en Alemania, para que el expresident de la Generalitat no sea entregado a España, que hay "motivos fundados" que hacen "sospechar" que éste no tendrá "un juicio justo".



En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Alonso-Cuevillas ha señalado que no se puede "dar por hecho" que su defendido vaya a ser entregado a España porque considera que la directiva europea establece que, "para proceder a la entrega, han de existir garantías de que la persona entregada tendrá un juicio justo en el país requerido".



"Sobre el papel es evidente que el Estado español tiene una legislación garantista, de las más garantistas de Europa, pero también me parece evidente, y es lo que vamos a luchar, que hay motivos más que fundados que hacen sospechar que no se van a respetar esas garantías. Y el partido estará ahí", ha apuntado.

Puigdemont pasa hoy a disposición del juez alemán que decidirá si sigue en prisión. Vídeo: Agencia ATLAS



Preguntado por si cree que el delito de 'alta traición' de la legislación alemana es comparable al de rebelión, ha respondido afirmativamente, pero ha dicho que ése no es el debate. "No es un tema de etiquetas. Aquí el juez, en este caso, lo que ha de hacer es examinar el relato de hechos que están narrados en la euroorden y decir si, por su ordenamiento jurídico, esto sería delito o no", ha añadido.



Además, ha asegurado que se habla mucho de que Carles Puigdemont puede pedir asilo político, pero ha apuntado que "éste no es el momento". "No es el debate que nos ocupa en el marco de una euroorden. Hasta que esto no se resuelva, no creo que sea el momento de planteárselo", ha subrayado.



Arresto



La Policía alemana detuvo a Puigdemont tras cruzar en coche la frontera desde Dinamarca para entrar en el país y poner rumbo a Bruselas. El expresidente catalán había escapado de Finlandia tras la emisión de la orden europea de arresto que había emitido el juez Llarena el pasado viernes. Alemania ya ha confirmado a España que se encuentra detenido.

Puigdemont, detenido por la policía alemana. Vídeo: EP/Foto: AFP

Desde España, la Fiscalía se encuentra realizando intensas gestiones con la alemana y Eurojust a fin de poner a su disposición toda la documentación y material que se precise para hacer efectiva la euroorden de detención, según fuentes jurídicas.

El coche de Puigdemont, un Renault Espace con matrícula belga, fue localizado por agentes alemanes en la localidad de Jagel. El expresident viajaba con otras cuatro personas, cuyas identidades no han sido facilitadas.

Puigdemont fue detenido posteriormente en una autopista a la altura de la localidad de Schuby, cuando se dirigía dirección sur hacia Hamburgo, según ha confirmado un portavoz de la policía alemana. Fue arrestado a unos 30 kilómetros de la frontera con Dinamarca.