Investigan a un guardia civil por llamar "moro" a un hombre

La Comandancia de la Guardia Civil en Melilla ha abierto una investigación tras publicarse un vídeo en redes sociales y mensajes de teléfonos móviles en el que supuestamente un guardia civil grita llamando "pedazo de moro" y "capullo" a un hombre que se encontraba este sábado en mitad del vendaval en una playa.



Según ha informado este lunes una portavoz de la Delegación del Gobierno en Melilla, el delegado "ha tenido conocimiento del vídeo a través del coronel de la Guardia Civil" y éste, a su vez, le ha comunicado que "ha abierto información reservada al respecto".



La institución, de momento, ha señalado que no va a hacer más comentarios sobre dicho vídeo, que al parecer habría sido grabado por un agente de la Guardia Civil desde una de las garitas situadas en el Dique Sur de la Playa de La Hípica este pasado sábado, cuando se registraron vientos de hasta 90 kilómetros por hora y que provocaron la suspensión de las conexiones marítimas, caída de árboles y de carteles y fachadas.





Buenos días @zoidoJI @ja_nietob ! Me ha llegado un vídeo grabado desde la garita d la @guardiacivil dl Dique Sur d Melilla. En el vídeo ?? se escuchan comentarios d tipo peyorativo contra una persona x su origen étnico ?? ¿Quién lo grabó?¿Qué medidas tomarán? #Stopracismo pic.twitter.com/QNBZqcad2X — Jon Inarritu (@JonInarritu) 26 de marzo de 2018

Intercultura y Los Verdes

En esas imágenes, que duran 52 segundos y están siendo difundidas desde el domingo por redes sociales y a través de mensajes instantáneos de teléfonos móviles, se ve a un hombre que apenas podía mantenerse en pie, en medio de la playa, en la arena, mientras se registraba un fuerte vendaval.En ese momento se oye la voz de un hombre, posible agente que se hallaba en las garitas que controlan la entrada de pateras e inmigrantes irregulares por la zona, que dice "No veas el viento que pega, madre mía", y se pregunta, mientras le grita "Moro, vete de ahí, que te va a llevar el viento, capullo"."No ve, ponte piedra en los bolsillos", le sigue diciendo, al tiempo que añade "no ve el pedazo de moro, que está bailando ahora: y un pasito para adelante y uno para atrás, madre mía"."A través de un comunicado de prensa conjunto, los presidentes de la Asociación Intercultura y Los Verdes, Yonaida Selam y Toni Roderic, han manifestado este lunes que el domingo en las redes sociales han tenido conocimiento de "un vídeo en el que, al parecer, un guardia civil desde la garita del comienzo del dique de la Hípica gritaba y profería insultos racistas contra".Ambas organizaciones han indicado que el hombre estaba en la arena "sin molestar a nadie porque nadie había en la playa debido al fuerte viento" mientras la actitud del que habla ", por un lado, y al Estado por otro, ya que no es demasiado ejemplar el que un miembro de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad se dedique a hacer este tipo de grabaciones durante su servicio y además demuestre -de forma tan burda- su falta de profesionalidad".han señalado que "cuando el comportamiento esperado de un servidor de los ciudadanos, y que cobra de nuestros impuestos, hubiera sido el de socorrer --o avisar del peligro que corría-- a un ciudadano, vemos que se dedica a grabar en forma de burla y profiriendo sandeces racistas --y que luego cuelga en las redes-- para solazarse en la ideología del esperpento"."Y que lleva como consecuencia --han proseguido-- el que dudemos que personajes así puedan garantizar no sólo nuestra seguridad, sino también que tengan un mínimo de sentido común para convivir con una sociedad multicultural como la nuestra", han concluido.La Asociación Intercultura y el partido 'Los Verdes' han pedido por ello quepor el contenido de dicho vídeo que se ha hecho viral en la ciudad autónoma.