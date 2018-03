Puigdemont deja Helsinki y vuelve de nuevo a Bélgica

El expresidente catalán, Carles Puigdemont, ha abandonado Helsinki y ha regresado a Bélgica, según ha informado Mikko Kärnä, diputado finlandés que ha organizado su visita al país en los últimos días. La maniobra de Puigdemont se produce cuando las autoridades del país nórdico habían anunciado este sábado que activaban la euroorden de detención dictada por el Tribunal Supremo. "Acabo de recibir información de que Puigdemont ya no está en Finlandia. Ha regresado a Bélgica", ha dicho en Twitter este parlamentario. El texto explica que ha recibido información de que el también diputado de JxCat en el Parlament salió del país el viernes por la tarde.





Just received info from president @KRLS of #Catalonia that he is no longer in #Finland. He departed to Belgium last evening. My press release attached. pic.twitter.com/7WdsjZgswS