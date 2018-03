El Parlament de Cataluña tumba la investidura de Jordi Turull

El Parlament de Cataluña ha rechazado este jueves investir a Jordi Turull (JxCat) como presidente de la Generalitat después de que la CUP se haya abstenido y no hayan sido suficientes los votos a favor de JxCat y ERC.

Turull ha contado con 64 votos a favor de JxCat y ERC frente a los 65 'no' de Cs, el PSC, los comuns y el PP, además de las cuatro abstenciones de la CUP.

Para ser investido en primera vuelta, necesitaba una mayoría absoluta de los votos del hemiciclo; al no lograrlo, debería someterse a una segunda votación, que se celebrará el sábado a las 10.00 horas, para la cual solo necesita una mayoría simple: más votos a favor que en contra.

La situación se complica aún más porque este viernes el propio Turull y otros cinco encausados deben comparecer en el Tribunal Supremo ante el juez Pablo Llarena. Los imputados serán encausados y podrían ser inhabilitados o incluso volver a prisión preventiva.



El 'no' de la CUP



El diputado de la CUP Carles Riera ha anunciado que dan por acabado las alianzas construidas con el ciclo del proceso independentista: "Pasamos honestamente a la oposición, a combatir al Estado y su dictadura, la autonomía y el autonomismo".

"Damos por terminado el 'procès', damos por terminadas las alianzas", ha asegurado Riera.

Durante el pleno de investidura de Jordi Turull (JxCat) a la Presidencia de la Generalitat, ha dicho que estuvieron de acuerdo con investir al diputado Carles Puigdemont (JxCat) porque fue el más apoyado para eso y porque suponía no acatar lo que decían los tribunales.



Turull pide "diálogo"



Antes, el candidato a la Presidencia de la Generalitat de Cataluña, Jordi Turull (JxCat), ha pedido este jueves diálogo de "gobierno a gobierno" al presidente del Ejecutivo central, Mariano Rajoy, y ha exigido que se escuche a la ciudadanía que reclama la independencia de Cataluña.

"¿Por qué ahora no se puede hablar?", ha preguntado en su discurso en la sesión de investidura -que no prosperará este jueves tras el anuncio de la abstención de la CUP-, y Turull también ha destacado el compromiso del pueblo de Cataluña con el entendimiento que él quiere representar si es presidente.

Turull ha asegurado que si asume el cargo volverá a ofrecer sentarse en una mesa con el Gobierno central, aunque la gente diga "que es como golpearse contra un muro", y ha advertido de que no sería democrático no escuchar lo que los catalanes manifestaron en las elecciones catalanas.

"Diálogo, diálogo, diálogo, que no quiere decir debilidad ni renuncia", y ha lamentado que no se pueda llevar a cabo ahora, mientras que sí se pudo dialogar entre el primer presidente del Gobierno democrático de la Transición, Adolfo Suárez, y el presidente de la Generalitat.

Por eso, tras la intervención del autogobierno a través de la aplicación del artículo 155 de la Constitución, Turull se ha preguntado por qué el Ejecutivo central rechaza abrir el diálogo con representantes públicos que defienden el independentismo.

"¿Por qué un presidente investido por esta cámara no puede hablar con el presidente Mariano Rajoy?", ha preguntado tras recordar que las formaciones independentistas ganaron la mayoría parlamentaria en los últimos comicios.



Críticas al Gobierno



Turull ha añadido que se han repetido intentos de acercamiento que no han fructificado porque el Gobierno central entiende que no se puede negociar lo que no cabe en la Constitución, mientras desde Cataluña se exige que escuchar "el clamor" popular de los últimos años.

"Diálogo, negociación y acuerdo, pero para dialogar hay que escuchar y hasta ahora no han querido. Ofrecemos solemnemente voluntad de diálogo al Estado", ha incidido Turull, que ha asegurado que Cataluña será un lugar de ciudadanos libres, conscientes de sus derechos y deberes y capaz de defenderlos.