Puigdemont ve a Turull un "gran presidente" para revertir el 155

El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont ha asegurado este miércoles que Jordi Turull será "un gran presidente para revertir los efectos del 155, hacer respetar el resultado del 21D y garantizar la legitimidad de las instituciones nacionales catalanas".



En un tuit en su perfil de Twitter recogido por Europa Press, ha asegurado: "Es un hombre honesto y trabajador. Ninguna maniobra del Estado podrá resquebrajar su dignidad".









En @jorditurull serà un gran president per revertir els efectes del 155, per fer respectar el resultat del #21D i per garantir la legitimitat de les institucions nacionals catalanes. És un home honest i treballador. Cap maniobra de l'Estat podrà esquerdar la seva dignitat. pic.twitter.com/d8dew0j912