Cristina Cifuentes deberá dimitir si se confirma que falseó las notas del máster

Cristina Cifuentes podría estar viviendo sus últimas horas como presidenta de la Comunidad de Madrid. El escándalo por la presunta falsificación de notas para obtener el título del máster en Derecho Autonómico de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) supone un nuevo varapalo para Cifuentes después de que Francisco Granados la implicara en la supuesta financiación irregular del PP.

Ahora, la presidenta madrileña debe aclarar si se falsificaron las notas de dos asignaturas a las que no se presentó, como sostiene Eldiario.es. De momento se ha limitado a decir, por medio del consejero de Presidencia y Justicia y portavoz del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, que con el expediente de la URJC quedará "aclarada" la polémica.

"Me consta que desde Sol se ha solicitado el expediente completo a la universidad para aclarar el asunto...a la vista de ese expediente quedará todo aclarado", ha asegurado Garrido sobre la supuesta falsificación de las notas.

Si no logra despejar lo sucedido y se confirma que hubo una falsificación, Cifuentes deberá dimitir, tal y como consta en el pacto de investidura firmado con el PP.

El acuerdo en cuestión recoge, en su tercer punto, la "separación de cualquier cargo público que haya falsificado o engañado en relación a su currículum o en su cualificación profesional o académica".

Acuerdo de investidura PP-Cs en la Comunidad de Madrid. Foto: Twitter

Cs pide "explicaciones urgentes"



El portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, Ignacio Aguado, ha solicitado "explicaciones urgentes" a Cifuentes tras conocer que una funcionaria que no trabajaba en el servicio de posgrado de la citada universidad cambió, supuestamente, la nota de "no presentado" en dos asignaturas a "notable" dos años después de matricularse y sin mediar nueva matrícula.

"Una noticia donde denuncia lo que sería un delito muy grave desde nuestro punto de vista, alterar calificaciones académicas es un delito tipificado en el código penal y esta alteración estaría beneficiando a la presidenta regional en una etapa donde ella era delegada del Gobierno en la Comunidad de Madrid. Nosotros vamos a pedir explicaciones formales, urgentes e inmediatas para que salga a aclarar lo que ha salido publicado", ha asegurado Aguado. El artículo 390 del código penal prevé penas de tres a seis años de cárcel por falsificación en documento público.

Asimismo, el portavoz de la formación naranja ha asegurado que si esto es verdad "es un delito muy grave" porque se estaría hablando "de utilizar a una institución pública para beneficio de un cargo público".

No obstante, al cuestionarles sobre el punto 3 de su acuerdo de investidura en el que queda explícito que habría que apartar a aquellos cargos que hayan falsificado su trayectoria profesional Aguado ha señalado que van a esperar a las explicaciones que dé la presidenta regional porque esto "va más allá".

"No estamos hablando si en tu currículum has falsificado si sabes o no inglés. Esto es un delito muy grave que está tipificado en el código penal y que tiene penas muy graves. Lo que queremos son explicaciones urgentes de la presidenta regional. Pero, creo que es sensato esperar a que la presidenta regional hable", ha insistido.

Así, al plantearle la posibilidad de exigirle la dimisión de Cifuentes, Aguado ha asegurado que no deben adelantar acontecimientos y ha incidido en que la dirigente madrileña "dé explicaciones a los grupos y a todos los madrileños".