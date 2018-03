El soberanismo coloca sobre la mesa la opción de Jordi Turull

La exconsejera Meritxell Serret (ERC) se ha desdicho de sus declaraciones en las que afirmaba que JxCat "puso sobre la mesa" el nombre del exconsejero Jordi Turull como nuevo candidato a presidir la Generalitat en una reunión el lunes, y asegura que el único candidato sigue siendo Jordi Sànchez.

"Ayer JxCat puso sobre la mesa el nombre de Jordi Turull para ser investido, lo que creo que es buena noticia", ha explicado en declaraciones a TV3 recogidas por Europa Press.

"Ha sido una confusión mía fruto de las publicaciones en la prensa. Creía que JxCat lo había propuesto formalmente y por eso he expresado mi opinión sobre Jordi Turull", ha expresado en un apunte de Twitter recogido por Europa Press.

La exconsejera ha añadido que "el candidato es quien propone JxCat y es Jordi Sànchez", que se encuentra a la cárcel de Soto del Real y que no pudo acudir a la sesión de investidura porque el juez no le permitió salir de la cárcel, lo que provocó la suspensión del pleno.

Se da la circunstancia de que, por el momento, el candidato a la Presidencia es Jordi Sànchez (JxCat), pero no ha podido ser investido al no haber podido ir al pleno por estar en la cárcel y al no permitirle el juez salir de prisión.

Así, antes de ser nombrado candidato, Sànchez debería renunciar y el presidente del Parlament, Roger Torrent, debería abrir una nueva ronda de consultas con los partidos --la tercera-- para nombrar a Turull nuevo candidato.

"Creo que la trayectoria de Jordi Turull lo avala por su convicción y valía personal", ha explicado Serret, que había asegurado, antes de rectificar, que la negociación está muy avanzada.

JxCat admite los movimientos



El portavoz de JuntsxCat, Eduard Pujol, ha afirmado este martes que el candidato a la Presidencia de la Generalitat sigue siendo Jordi Sánchez, pero que "otra cosa es que el juez, con una aplicación arbitraria de la norma y de la ley, decida continuar prevaricando" y le deje en prisión, y que en ese caso tendrán que "hablar" para decidir qué hacer.

En declaraciones a los medios de comunicación a las puertas del alto tribunal, donde esta mañana la Sala de lo Penal celebra las vistas de apelación para resolver los recursos de Sánchez y de Joaquim Forn, Pujol ha querido dejar claro que la exconsejera catalana de Agricultura Meritxell Serret "ha matizado" las declaraciones en las que aseguró que Jordi Turull sería el nuevo candidato a la Presidencia.

Por eso, ha insistido en que Jordi Sánchez "tiene todos los derechos políticos para ser presidente de la Generalitat si consigue la mayoría en el Pleno de investidura en el Parlament". En caso de que el Tribunal Supremo decida mantenerle en prisión, ha indicado que tendrán que "hablar": "Debemos ir paso a paso y con tranquilidad, sabiendo que la situación es muy complicada", ha remarcado.