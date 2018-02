Ciudadanos se coloca como tercera fuerza, según el CIS

El Barómetro de Opinión del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) del mes de enero, el primero con datos de intención de voto desde las elecciones catalanas, vuelve a situar al PP como primer partido en estimación de voto, pero cosecha su peor dato de la legislatura y sólo aventaja en 3,2 puntos al PSOE. Ciudadanos, por su parte, sube tres puntos y se aúpa a la tercera plaza adelantando a Unidos Podemos y sus confluencias.

En concreto, el CIS otorga al PP una estimación de voto del 26,3% , 1,7 puntos menos que tres meses antes y siete puntos por debajo del resultado que le dio la victoria en las generales de 2016. El PSOE repite como segundo, aunque cae un punto respecto a octubre y marca un 23,1%. La tercera plaza es esta vez para Ciudadanos, que tras ganar las elecciones catalanas del 21 de diciembre es la formación que más crece y llega al 20,7%, superando a Unidos Podemos y sus confluencias, que suben algo menos y suman un 19%.

En la encuesta de hace tres meses, hecha en los días posteriores al referéndum ilegal del 1-O pero antes de que se aprobara la aplicación en Cataluña del artículo 155 de la Constitución, el PP ya aparecía en cabeza con un respaldo del 28% y una ventaja de 3,8 puntos respecto al PSOE.

En cuanto a la valoración de líderes, el mejor puntuado es Albert Rivera, presidente de Ciudadanos, con una nota de 4,01 puntos, superando tanto a Ana Oramas como a Joan Baldoví (Compromís), que hasta ahora encabezaban la tabla.

Al preguntar a los encuestados a qué partido votarían si las elecciones fueran mañana mismo, lo que se conoce como intención directa de voto, el estudio del CIS muestra un triple empate entre el PSOE (15,9%), Ciudadanos (15,7%) y el PP (15,5%), mientras que Podemos y sus socios se quedan en el 10,6%. Eso sí, hay un 19,2% que no sabe o no contesta, más un 11,3% que a priori no piensa ir a votar.

Cuando se añaden las simpatías de quienes no tienen su voto decidido, el PSOE demuestra ser el partido que presenta un menor rechazo y sube hasta el 19,2% en esa tabla de 'voto + simpatía', seguido de Ciudadanos (17,6%) y del PP (17,4%), mientras que Unidos Podemos sigue lejos con un 12,5%.

Con esas preguntas y el resto de la encuesta, descontando el voto oculto --al PP sólo recuerda haberle votado el 25% cuando en realidad sacó un 33%-- y completando el estudio con su 'cocina' sociológica, el CIS calcula una estimación de voto en la que es el PP quien aparece en primer lugar con un respaldo del 26,3%.



El peor dato de la legislatura



Pero aunque vuelve a ser el primer partido en estimación de voto, el PP marca su peor dato de la legislatura pues tres meses antes (octubre) había anotado un 28% y en las generales de junio de 2016 sacó el 33%. Su ventaja sobre el PSOE se ha reducido a 3,2 puntos, la menor desde abril de 2015.

Y eso que los socialistas siguen retrocediendo respecto a los porcentajes que el CIS le atribuyó tras la reelección de Pedro Sánchez. En enero el PSOE saca un 23,1%, un punto menos que en octubre de 2017 y 1,8 puntos menos que en julio. En año y medio de legislatura apenas han subido 1,5 puntos desde el 22,6% que lograron en las últimas generales.

Mientras PP y PSOE se encogen, Ciudadanos crece 3,2 puntos en tres meses y se anota un 20,7% en enero, su mejor resultado tanto en las encuestas del CIS como en elecciones generales (en junio de 2016 sólo sacó un 13%).

El crecimiento del partido naranja le permite hacerse con la tercera plaza al superar a Unidos Podemos y sus confluencias, que en la encuesta de enero suman un 19%, medio punto por debajo de la anterior encuesta y 2,1 puntos menos que en las generales de junio de 2016. Dentro de la coalición, Unidos Podemos se anota un 11,6%, mientras que En Comú logra un 3,7%, Compromís-Podemos marca un 2,4% y En Marea un 1,3%.



Crecimiento de los independentistas catalanes



En el resto del hemiciclo, en Cataluña se aprecia un crecimiento de seis décimas en cada uno de los dos partidos independentistas, pues ERC sube al 3,4% y el PDeCAT al 2%, mientras que en Euskadi y Navarra el PNV marca un 1,2% y Bildu el 0,8%.

El líder del partido naranja supera con holgura al resto de políticos de ámbito estatal: el socialista Pedro Sánchez recibe una nota de 3,68 puntos, Alberto Garzón (IU) saca 3,67, y más lejos aparecen Mariano Rajoy (2,87) y Pablo Iglesias (2,54).

En todo caso, Mariano Rajoy sigue presentando un alto índice de desconfianza: hay un 78,2% que dice tener poca o ninguna confianza en él, y sólo un 20,1% tiene fe en el líder del PP. La gestión de su Gobierno es descalificada por el 55%, y sólo un 11,5% la ve "buena" o "muy buena". Cifras parecidas a la labor de oposición del PSOE, que sólo es elogiada por un 6,9% de los encuestados, por un 51,9% que la considera "mala" o "muy mala".

Entre los ministros, la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría repite como la mejor valorada, con una nota de 3,58 puntos, mejor incluso que el propio Mariano Rajoy, aunque por debajo de Rivera o Sánchez.

Detrás aparecen la titular de Agricultura, Isabel García Tejerina, con una nota de 3,27 puntos, y el portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, con 3,03 puntos. En el furgón de cola están Cristóbal Montoro (Hacienda), Alfonso Dastis (Exteriores) y Rafael Catalá (Justicia), los tres reprobados en su día por el Congreso, con notas de 2,33, 2,71 y 2,81 puntos, respectivamente.