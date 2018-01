Puigdemont y Torrent se reúnen en Bruselas, pero no en la sede de la Generalitat

El presidente del Parlament, Roger Torrent, y el candidato a la investidura Carles Puigdemont (JxCat), se ha reunido finalmente en la sede de la Alianza Libre Europea (EFA), agrupación de partidos nacionalistas e independentistas europeos, después de que el Gobierno haya dado orden de que no se permitiera la entrada del 'expresident' a la oficina de la Generalitat en Bruselas.



"Queremos hacer notar que el president de la Generalitat no es ningún fugado de la Justicia, ni los consellers que le acompañan. España no les reclama en Bélgica y esto no es territorio español", ha declarado a la prensa el portavoz de JxCAt en Bruselas, Joan Maria Piqué.



"Es territorio belga por lo cual nos reservamos acciones legales como consecuencia de este veto indigno", ha advertido, a las puertas de la oficina de la Generalitat, que, desde que se activó el artículo 155 de la Constitución por el desafío independentista, depende en su gestión directamente del Ministerio de Asuntos Exteriores.



El Gobierno ha ordenado el cierre de la oficina de la Generalitat de Cataluña en Bruselas "hasta nueva orden" según han informan fuentes del Gobierno a Europa Press, después de haber prohibido que se reunieran en las instalaciones el president del Parlament, Roger Torrent, y el candidato de Junts per Catalunya y expresident, Carles Puigdemont.



El Gobierno ha dado instrucciones a la actual delegada de la Generalitat para que tome las medidas necesarias para que no se permita la reunión y también para que desconvoque la rueda de prensa prevista, han informado fuentes de Exteriores.



La de Bruselas fue la única delegación de la Generalitat en el exterior que el Gobierno mantuvo abierta tras la aplicación del artículo 155 de la Constitución. No obstante, el Ejecutivo central sí cesó al delegado nombrado por la Generalitat y la oficina está bajo control de Exteriores a través de la Representación Permanente de España ante la UE.



Torrent tiene previsto reunirse hoy en Bruselas con Puigdemont, al que ha propuesto como candidato para volver a presidir la Generalitat, y con los otros cuatro diputados huidos en Bélgica --Meritxell Serret, Toni Comín (ERC), Lluís Puig y Clara Ponsatí (JxCat)--.



Rajoy: "No me parece mal"

Rajoy anuncia recurso para impedir la investidura

Preguntado por esta decisión, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha admitido no estar al corriente, pero ha dejado claro que la apoya. "Desconozco esa decisión, que habrá tomado el responsable político competente y, ha dicho en una entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press.Rajoy se ha justificado diciendo que el presidente del Gobierno "está en muchos temas" pero le es imposible estar en todos, igual que les sucede a los presidentes de los partidos. De hecho, ha apuntado que creía que sería en el Parlamento Europeo, porque ahí cree que Puigdemont sí puede entrar, aunque ha admitido no estar seguro.El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha asegurado este miércoles que "hará todo lo posible" para que se cumpla la ley en España, de forma que Carles Puigdemont. En este punto, ha confirmado que están preparados para recurrir ante el Tribunal Constitucional en cuanto se produzca una decisión de la Mesa del Parlamento catalán porque tienen que "respetar siempre los procedimientos y las formas"."El Gobierno de España hará todo lo posible para que se cumpla la ley en España y ésa es nuestra obligación. Y la voy a cumplir, como", ha recalcado Rajoy al ser preguntado si el Gobierno no se resigna a evitar la investidura del expresidente de la Generalitat de Cataluña.

El artículo 155 ha restituido la legalidad en Cataluña. Cesamos al gobierno autonómico que se situó en la ilegalidad; convocamos elecciones y logramos un consenso nacional en defensa de la ley, la unidad, la soberanía y los derechos de todos los españoles. #RajoyEnOndaCero pic.twitter.com/x61Neezmp1 — Mariano Rajoy Brey (@marianorajoy) 24 de enero de 2018

Rajoy ha confirmado que ya ha recibido la, Roger Torrent, pero no ha querido adelantar qué le dirá en su respuesta. Eso sí, ha subrayado que no puede pretender que el Gobierno tome alguna decisión que "no puede tomar" como "todo lo referido a las decisiones judiciales. A su juicio, hay que respetar las decisiones judiciales y "por suerte" España es "una democracia con división de poderes".Ante la posibilidad de que, el presidente del Gobierno ha señalado que es "bueno que todo el mundo asuma sus responsabilidades". "Ya sabe cuáles son las reglas de juego. España es una democracia y cuando no se respeta la ley, hay consecuencias", ha avisado, para añadir que si el expresidente catalán regresa a España "será detenido".