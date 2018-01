C's pide volver a aplicar el 155 en caso de un nuevo impulso del 'procés'

El secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, ha augurado que si en Cataluña gobiernan de nuevo los partidos independentistas, volverán a incumplir la ley para impulsar el 'procés', y en ese caso el Ejecutivo de Mariano Rajoy tendrá que aplicar de nuevo el artículo 155 de la Constitución.

"Nosotros ya hemos dicho durante la campaña que si gobernaban los mismos, seguramente intentarían hacer lo mismo. Lo único que cambia es que ya sabemos que hay unos límites, que hay unos mecanismos y que esos mecanismos se aplican", ha declarado en una entrevista con Europa Press.

En este sentido, ha afirmado que "si vuelven a hacer lo mismo", el Gobierno "tendrá que volver a aplicar la Constitución", y los jueces, "dentro de su independencia y de su ámbito, tendrán que actuar" si consideran que alguien se ha saltado la ley.

Según Villegas, la lección que se extrae de los acontecimientos de los últimos meses en Cataluña es que hay "unos límites que marcan el terreno de juego" y que si alguien no acata las normas, el Gobierno puede intervenir para tomar el control de la Generalitat, mientras que la Justicia puede imputar delitos graves a los responsables.



Conformes con la aplicación del artículo 155

En cuanto a la forma en que el Ejecutivo llevó a la práctica el artículo 155 de la Carta Magna, ha indicado que se hizo "en la forma en la que había que hacerlo" en aquel momento: para "frenar el golpe" de los separatistas y convocar elecciones autonómicas lo antes posible.

Lo que cree que habrá que averiguar ahora es si el Govern independentista de Carles Puigdemont dedicó fondos públicos a "una ilegalidad como era el pseudorreferéndum" de autodeterminación del pasado 1 de octubre.

"Habrá que ver si los mecanismos de control que el señor (Cristóbal) Montoro decía que tenía fueron eficaces o no", ha indicado en referencia al ministro de Hacienda y Función Pública, que en septiembre intervino las cuentas de la Generalitat. Y si hubo malversación de caudales públicos, "serán los jueces los que tengan que actuar", ha añadido.

En relación con la educación, ha pedido al Gobierno central que "coja el toro por los cuernos, reactive la Alta Inspección educativa y aplique las competencias que tiene" para que en Cataluña se cumpla la ley y "los niños no sean educados en el independentismo ni en ninguna otra ideología". En su opinión, los gobiernos de PP y PSOE han hecho "dejación de funciones" en este ámbito durante 40 años.



Buscar un acuerdo para la Mesa del Parlament

Por otro lado, el secretario general de Ciudadanos ha destacado que ahora el objetivo de su partido es conseguir la Presidencia del Parlament, algo que cree que les corresponde como fuerza más votada en las elecciones del pasado 21 de diciembre.

Además, ha defendido que la Mesa de la Cámara catalana debe actuar "dentro de la ley" y que el PDeCAT y ERC ya demostraron en la última legislatura --cuando estaba al frente Carme Forcadell, de la coalición Junts pel Sí-- que "no son capaces de hacerlo", ya que usaron ese órgano "a su servicio". "Un relevo sería bueno para dignificar la institución", ha manifestado.

Consciente de que Ciudadanos tendría que obtener el apoyo del PSC, el PP e incluso Catalunya en Común - Podem para poder presidir el Parlament, Villegas ha afirmado que Inés Arrimadas y los suyos negociarán para conseguirlo, contando también con posibles ausencias de diputados electos independentistas que actualmente están en la cárcel o en Bruselas.

Sobre la posibilidad de que ese cargo lo ocupase un diputado de los 'comunes' para evitar que lo ostentase un independentista, ha respondido que el partido naranja tiene más derecho a ello por tener 36 escaños frente a los ocho de Catalunya en Comú, pero ha agregado: "Vamos a hablar, vamos a poner argumentos encima de la mesa, y escucharemos los suyos para ver a qué acuerdo se puede llegar".



Los independentistas no pondrán en riesgo su mayoría

Lo que ve más complicado es que la candidata de Cs sea investida como presidenta de la Generalitat, habida cuenta de que los escaños de las fuerzas separatistas (Junts per Catalunya, ERC y la CUP) pueden sumar una mayoría absoluta. "Estamos a la expectativa, porque es posible que no se pongan de acuerdo" para formar Gobierno, "pero para votar no a Arrimadas es más posible que se pongan de acuerdo", ha explicado, advirtiendo de que su partido no promoverá una votación de investidura abocada al fracaso.

El dirigente de la formación naranja ha dicho que si los cinco diputados electos independentistas que están en Bélgica, entre ellos el expresident Puigdemont, no van finalmente al Parlament a tomar posesión de su cargo para evitar que les detengan, "ellos sabrán" cómo solventan la situación.

"Pero parece lógico que no pongan en riesgo votaciones o la mayoría por esas circunstancias", ha comentado, dando a entender que probablemente ERC y JuntsxCat decidirán que esos escaños sean ocupados por otras personas de sus listas electorales que no estén inmersas en procedimientos judiciales.

Villegas espera que los independentistas no intenten emprender una reforma del Reglamento de la Cámara catalana "saltándose los cauces legales" para permitir las votaciones a distancia, y se ha mostrado partidario de presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional en el caso de que lo hagan.

Asimismo, ha afirmado que Cs no participará en una reforma que busque facilitar la investidura del candidato de JuntsxCat, mientras que los demás partidos "tendrán que decidir si apuestan por dignificar las instituciones catalanas o si colaboran con el circo de Puigdemont".

Por último, el secretario general de la formación naranja se ha mostrado convencido de que "buena parte" de los catalanes que el 21-D votaron a candidaturas separatistas son "recuperables" para los partidos constitucionalistas, aunque para ello ve necesario "regenerar y modernizar el proyecto común español", al que se podrían "volver a enganchar" quienes ahora se sienten desconectados.