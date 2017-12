Herido al chocar su ultraligero en Alicante con un helicóptero del incendio de Castellón

El piloto de un ultraligero ha resultado herido de gravedad al colisionar contra un helicóptero que estaba aterrizando en el aeródromo de Mutxamel, em Alicante, según ha informado Emergencia de la Generalitat valenciana.



Ampliació #Accident Aeròdrom #Mutxamel. L'HLC A-2 amb la brigada havia eixit d' #IFCulla a les 16:57. @BomberosDipuALC informa que a 10 mts d'altura el rotor de cola ha estat alcançat per l'avioneta. La perícia del pilot ha fet possible l'aterratge i la tripulació es troba be. pic.twitter.com/P5oHpDczQ6