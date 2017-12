Siempre hay salida

Dice el alcalde, después de que la oposición en pleno haya rechazado su proyecto de presupuestos, que entramos en un callejón sin salida. Lo cual resulta un comentario fácil y superficial, poco digno de alguien que lleva tantos años en política -durante muchos de ellos actuando como azote inmisericorde de los gobiernos municipales- y, sobre todo, resulta incierto. Salidas a la situación hay muchas y fundamentalmente una, modificar el presupuesto negociando con los grupos de la oposición.

Cuando se gobierna en minoría es necesario ejercitar con manos derecha e izquierda una de las cualidades intrínsecas a la política, la negociación, el juego del encaje de las posiciones y pretensiones de cada parte. En esto es en lo que Guarido más negativamente está sorprendiendo a quienes no lo conocían en el plano corto. Hablo de su escasa flexibilidad y cintura políticas para hablar y negociar no ya con un PP descolocado -grogui, en términos pugilísticos- y que aún no sabe disimular su frustración por el fiasco electoral de la candidatura que encabezó Clara San Damián, sino con un grupo como el de Ciudadanos que le ha dado durante este tiempo muestras más que evidentes y apoyos responsables y esenciales para garantizar que el mandato no fuera, desde el inicio, ese callejón sin salida al que ahora alude, cuatro años desperdiciados para una Zamora tan necesitada de no desperdiciar ni un solo día.

También de la llamada de atención ciudadana que lo ha obligado a dar un golpe en la mesa de su propio equipo, cesar al concejal de participación ciudadana y comprometerse ¨a falta de poco más de un año para terminar el mandato" a visitar todos los barrios, lo que, a primera vista -y a segunda y tercera?- se supone que es lo que deben hacer un alcalde y un gobierno desde el primer día, no por obligación sino por vocación.

Hablo por último del enfrentamiento, absolutamente sin precedentes en el ayuntamiento capitalino, con el interventor municipal, el funcionario público encargado por la ley de velar por la preservación del control de legalidad. Qué hubieran dicho Guarido y los suyos de haber ocurrido semejante escándalo con cualquier otro alcalde en los tiempos en que ante cualquier mínima advertencia de la intervención, poco menos que postulaba la intervención de la fiscalía y hasta del Séptimo de caballería.

No hay que hablar de callejón sin salida sino de proyecto agotado como se ve en la misma inestabilidad de la alianza de gobierno PSOE-IU con un equilibrio precario y mutuamente desconfiado como se ha manifestado durante la crisis de este pasado verano a raíz de la incorporación de una nueva concejal al equipo socialista. Que no haya posibilidad de una alternativa antes de la cita con las urnas no empece para que el alcalde y su equipo cambien autoritarismo por diálogo y negociación.

Tengan una feliz Navidad, amigos lectores y, para quienes no lo sea tanto, levanten los ojos hacia la luna y recuerden que no es menos bella por tener una cara oculta.

