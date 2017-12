El abogado de Puigdemont asegura que está dispuesto a volver a España

Carles Puigdemont, candidato de Junts per Catalunya.

Carles Puigdemont, candidato de Junts per Catalunya. EFE

El abogado de Carles Puigdemont, Jaume Alonso Cuevillas, ha señalado que pasará las Navidades en Bruselas y ha denunciado la dureza de su situación porque la comunicación por internet no puede sustituir la presencia física.

Cuevillas no sabe si el presidente cesado decidirá regresar, aunque "si pisa España se le detiene", y le desaconseja irse a otro país porque la euroorden de detención se puede activar "de forma rápida", ha dicho en declaraciones a Catalunya Ràdio.

La decisión de marcharse a Bruselas fue "política y con el tiempo se ha visto acertada" porque ha supuesto la "internacionalización del conflicto catalán".

El abogado cree que el expresidente catalán "está dispuesto a volver", pero debe valorar "si puede hacer más trabajo dentro o fuera"; en definitiva, "es una decisión política que deberá tomar en los próximos días", ha explicado.

El letrado no cree que se esté investigando una causa, "sino que se construye", además de subrayar que se acusa a los investigados de "rebelión, que es el delito más grave del Código Penal", el cual debe ser un "levantamiento público y violento" cosa, que, según su criterio, no ha ocurrido en Cataluña.

Cuevillas ha asegurado que existe "malicia" en el relato según el cual, "como la independencia era imposible y los imputados lo sabían, la única manera de conseguir sus objetivos era la violencia y, por tanto, había un germen de violencia".

Ha denunciado que la investigación del Juzgado de instrucción número 13 de Barcelona por el 1-O, "si no es una causa general, se parece mucho".

JxCat no se plantea ningún otro candidato



Junts per Catalunya (JxCat) no se plantea ningún otro candidato alternativo a ser investido president de la Generalitat que Puigdemont, ha afirmado la jefa de campaña y candidata número 10 de la candidatura por Barcelona, Elsa Artadi, que se ha descartado ella misma como posible presidenciable.

En una entrevista en la emisora RAC-1, Artadi ha admitido que existen incógnitas sobre si Puigdemont podría ser investido presidente de la Generalitat en el extranjero y ha dicho que "no nos podemos precipitar ahora. No podemos avanzar cosas que no tenemos resueltas. Contemplamos todos los escenarios".

"Todas nuestras opciones pasan por el president Carles Puigdemont. Derrotar el 155 pasa por restituir la situación de antes de su aplicación", ha señalado Artadi, que ha explicado que ella se ha presentado a estas elecciones "para restituir el presidente de la Generalitat y el Govern legítimo. Ningún otro objetivo".

Sobre el ofrecimiento que hizo ayer el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, de diálogo con el futuro Govern que surja de los resultados electorales del 21-D, Artadi ha dicho: "Celebramos que Mariano Rajoy empiece a hablar, pero con quien debe hacerlo es con los partidos soberanistas, que son los claros ganadores de las elecciones".

Artadi ha asegurado que no tiene conocimiento de que su formación haya tenido ningún contacto con la Moncloa y ha calificado de "anecdótico" el resultado de Ciudadanos, que fue el partido más votado el 21D y ganó las elecciones autonómicas. "Si miras la prensa internacional, nadie se hace eco" de la victoria de Ciudadanos, ha subrayado.

Sobre el proyecto de Junts per Catalunya, Artadi ha señalado que montaron la candidatura "porque no había lista unitaria. Nunca sabremos si el resultado, que ha sido magnífico, hubiera sido mejor con lista unitaria".