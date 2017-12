Rajoy ofrece diálogo "abierto y realista" pero siempre dentro de la ley

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha avisado este viernes de que el nuevo Ejecutivo que se forme en Cataluña tras las elecciones autonómicas celebradas este jueves estará "sometido al imperio de la ley".



Rajoy ha comparecido en el Palacio de la Moncloa y, en un análisis de los resultados electorales que dan la mayoría a los partidos independentistas, ha confiado en que el futuro Gobierno de la Generalitat "abandone las decisiones unilaterales y no se sitúe por encima de la ley".



En este contexto, el jefe del Ejecutivo ha pedido una etapa en Cataluña de "entendimiento y no enfrentamiento" y ha ofrecido "toda la colaboración y voluntad de diálogo constructivo, abierto y realista", aunque siempre dentro de la ley. "Haré todo lo que esté en mi mano pero no aceptaré que nadie se salte la Constitución ni el Estatuto de Cataluña ni la ley", ha subrayado.





Rajoy ofrece diálogo al próximo Govern. Agencia ATLAS | EFE

La situación procesal de Puigdemont no depende del 21D

Estas elecciones reafirman la pluralidad de Cataluña, que todos debemos respetar. El primer objetivo debe ser superar la fractura de la sociedad. — Mariano Rajoy Brey (@marianorajoy) 22 de diciembre de 2017





"Somos los políticos los que debemos someternos a la justicia como cualquier otro ciudadano, y no la justicia la que debe someterse a ninguna estrategia política", ha dicho Rajoy en su comparecencia en la Moncloa, en la que ha insistido en que el Ejecutivo estará "como siempre" a lo que digan los tribunales.



Rajoy advierte de que el 155 sigue vigente en Cataluña

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha insistido ante la cúpula de su partido en su intención de agotar la legislatura, y ha subrayado que los resultados de las elecciones catalanas no son, como no han sido nunca, extrapolables a nivel nacional, según han confirmado fuentes del PP.



Otras fuentes presentes en la reunión han subrayado además que Rajoy ha dejado claro que sigue "muy decidido y muy firme" en su defensa de la legalidad en Cataluña y ha recordado que las medidas tomadas al amparo del artículo 155 de la Constitución siguen vigentes.



El jefe del Ejecutivo ha hecho este análisis en su intervención ante los dirigentes populares, y se ha mostrado "muy cariñoso" con el candidato del PPC, Xavier García Albiol, que ha sido aplaudido por sus compañeros.

Estrategia "demasiado útil"

Tanto el presidente del Gobierno como el candidato catalán han coincidido en que la estrategia del voto útil ha sido " demasiado útil" para Ciudadanos en detrimento del PP, han apuntado fuentes populares.



Pero Rajoy ha insistido en desvincular estos resultados de la situación nacional.



Ha puesto un ejemplo con Podemos y los comunes, al recordar que ganaron las elecciones generales en Cataluña y, sin embargo, han perdido numerosos apoyos en estos comicios autonómicos, hasta el punto de ser ahora la quinta fuerza política, solo por delante de PPC y la CUP.



Un dirigente del PP ha señalado que en esta reunión se ha insistido en que la polarización ha sido tan clara que ha calado el mensaje de que el único voto que valía contra el independentismo era el dirigido a Ciudadanos.



Para este mismo dirigente ha habido, incluso, un "ataque" para "descapitalizar" al PP en estos comicios en los que el partido de Rajoy y Albiol se ha quedado con solo tres diputados, frente a los once que tenía.

Sin embargo, ha rechazado la propuesta del expresidente de la Generalitatde mantener una reunión en un país que no sea España. "Yo en todo caso con quien tendría que reunirme es con la señora Arrimadas que es quien ha ganado las elecciones", ha respondido Rajoy en alusión a la candidata de Ciudadanos, Inés Arrimadas Rajoy ha advertido de que la situación procesal del expresidente Carles Puigdemont y de todos los imputados del 'procés' no depende "en absoluto" de los resultados de las elecciones autonómicas de ayer en Cataluña sino de las decisiones que tomen los jueces.