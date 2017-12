Gallardón ve "ética" la compra de Inassa por el Canal de Isabel II

El expresidente de la Comunidad de Madrid Alberto Ruiz-Gallardón ha señalado que es "ética" la compra de la empresa colombiana Inassa por parte del Canal de Isabel II a través de una empresa de Panamá, entonces certificado como paraíso fiscal; y tras lo escuchado hasta ahora ha respaldado esta decisión.

En la comisión de investigación sobre corrupción política de la Asamblea de Madrid, Gallardón ha traído toda la documentación proporcionada ahora por la Consejería de Presidencia sobre el acta de la decisión tomada por el Consejo de Gobierno y toda la documentación añadido sobre Inassa en noviembre de 2001.

El también exalcalde de la capital ha admitido que no participó ni supo que se compró Inassa a través de una empresa de Panamá, Aguas de América. Pero tras escuchar en esta comisión en las últimas semanas al exgerente Arturo Canalda y al exconsejero Mayor Oreja, y también hoy a sus consejeros Pedro Calvo y Juan Bravo, la hubiese aprobado "exactamente igual", teniendo en cuenta que fue amparada por el bufete de abogados Garrigues, "el mejor fiscalizador de España entonces".

Gallardón ha recordado que fue el consejo de administración del Canal el que conocía los detalles y en él había cuatro militantes del PSOE, representantes de los sindicatos y altos cargos del Estado, entre otros. "No se comunicó al Consejo de Gobierno, porque no había necesidad de hacerlo, cómo se instrumentabilizaba la operación; pero lo respaldo. No veo ningún motivo de reproche del Canal", ha dicho.

El expresidente regional ha explicado que se compró en Panamá a través de "una empresa tenedora" de acciones. "¿En qué afecta eso a la Comunidad de Madrid? Si el objeto de la compra el vendedor dice que lo instrumente en Panamá. Y que con un informe de Garrigues que dice que no afecta en nada, me parece correcto. Creo que es legal y siendo legal y beneficioso para los madrileños me parece ético", ha apostillado.