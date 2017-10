Rajoy: "Tenemos que restablecer la legalidad"

El jefe del Gobierno, Mariano Rajoy, ha asegurado hoy que la "única posible" respuesta que le ha dejado el presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, ante su actitud en Cataluña es la aplicación del artículo 155 de la Constitución.

Rajoy ha defendido esa aplicación en la sesión de control al Gobierno en el Congreso y en respuesta a una pregunta del portavoz de ERC, Joan Tardá, quien le ha pedido que retire la aplicación del 155 y la supla por "negociación, diálogo e intermediación".

El presidente del Gobierno ha lamentado que el único diálogo que ha querido hasta ahora Puigdemont haya tenido como objetivo imponer sus tesis independentistas.

Y se ha referido a la posibilidad de que el presidente de la Generalitat acuda al Senado antes de que se voten las medidas adoptadas en aplicación del artículo 155 del texto constitucional.

"Vamos a ver si ahora tiene a bien acudir al Senado a presentar sus propuestas ante el conjunto de los ciudadanos", ha señalado.

"Tenemos que restablecer la legalidad y para eso hemos puesto en marcha la puesta en marcha del artículo 155", ha asegurado.

Rajoy ha afirmado igualmente que el Gobierno de España está de acuerdo con el PSOE y Ciudadanos en que se deben celebrar unas elecciones autonómicas en Cataluña lo antes posible, pero ha subrayado que además hay que restablecer la legalidad en esa comunidad.

Así ha contestado al líder de la formación naranja, Albert Rivera, que le ha preguntado en el Pleno del Congreso qué va a hacer el Ejecutivo para asegurarse de que las próximas elecciones sean "libres y seguras", de forma que no haya "pucherazos" y que nadie, en particular los catalanes no independentistas, sufra "coacciones y amenazas".

Rajoy ha señalado que "celebrar elecciones urgentes es una sabia decisión", pero también "hay algo que es muy importante, que es recuperar la legalidad", porque solo así se podrán atajar los problemas económicos y sociales derivados de la "liquidación de la ley" por parte de los dirigentes independentistas.



Robles no ve motivos "jurídicos o políticos" para el 155 si hay elecciones



Antes, la portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, Margarita Robles, ha insistido este miércoles, esta vez ante el presidente Rajoy en que si Puigdemont, "acepta la legalidad y el marco constitucional y convoca elecciones autonómicas" no cabría "ni jurídica ni políticamente" seguir adelante con la aplicación del artículo 155 de la Constitución.

Robles ha aprovechado su pregunta a Rajoy en la sesión de control al Gobierno en el Congreso para dejar clara al presidente la posición del PSOE en esta materia y para pedirle que "ponga orden" en su Gabinete y explique las "divergencias" que, sobre esta cuestión, se están produciendo entre la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, y otros miembros del Ejecutivo.

Rajoy ha obviado la advertencia de la portavoz socialista, le ha recriminado que no le formulara la pregunta que estaba incluida en el orden del día y se ha limitado a reiterar que, entre las prioridades de su Gobierno, está "restablecer la legalidad y la convivencia en Cataluña y garantizar la libertad y los derechos de todos los ciudadanos".