El primer condenado en España por el 11-S, detenido en Madrid por pertenencia al Estado Islámico

Un hombre de 52 años, de origen español, ha sido detenido este miércoles en Madrid por la policía por su presunta integración en la organización terrorista Estado Islámico, para que realizaba labores de captación, adoctrinamiento y adiestramiento en favor de ella, informa el Ministerio del Interior.



Este hombre, del que no se ha facilitado el nombre, había sido condenado ya por su integración en la organización terrorista Al Qaeda, y tras su puesta en libertad, ha desarrollado "en los últimos años un perfil afín a la figura del cibersoldado, la versión 2.0 del combatiente yihadista que emplea la red informática para compartir, interactuar y propagar el ideario terrorista".



Lejos de reconducir su conducta, afirma el Ministerio del Interior, el detenido "había implementado sus acciones como parte de su compromiso con los postulados ideológicos y terroristas de Estado Islámico".



Tras convertirse en "el primer condenado en España por los atentados acaecidos en Nueva York el 11 de septiembre y después de más de nueve años en prisión", afirma Interior, por "pertenencia o integración en organización terrorista y tenencia ilícita de armas", salió de prisión en mayo de 2011.



A pesar de haber afirmado en declaraciones a los medios de comunicación, que él buscaba "vivir en paz" y que no era un terrorista, el detenido continuó siendo objeto de seguimiento por parte de los agentes de la Policía Nacional.



Los investigadores detectaron que había "renovado su compromiso desarrollando actividades de muyahidin virtual" para cumplir con "los requerimientos de la Yihad Virtual o Electrónica y actividades de adiestramiento operativo de terceros dentro de la Yihad Violenta".



El detenido había desarrollado un sofisticado "modus operandi" virtual para llevar a cabo "una activa labor de difusión masiva en Internet al objeto de no ser detectado", dice Interior.



Al parecer, hacía acopio de una importante cantidad de material que "alojaba de manera simultánea en varios de sus perfiles, o a través de hilos de mensajería instantánea para alcanzar al mayor número de personas".



Junto a este adoctrinamiento intelectual, "otro pilar fundamental en su estrategia delictiva era realizar el adiestramiento operativo en técnicas de combate de otras personas", para lo que publicaba vídeos "en los que él mismo aparecía manejando armas blancas con gran destreza, acompañados de mensajes altamente explícitos, dirigidos a la comisión de acciones terroristas".



Según el ministerio del Interior, el detenido "incidía especialmente en el acondicionamiento psicológico de los nuevos reclutas, a los que preparaba mentalmente para que finalmente mostraran su disposición a cometer atentados terroristas, amparados en mandatos divinos sobre el martirio".



La operación, que continúa abierta, ha sido llevada acabo por agentes de la Comisaría General de Información de la Policía Nacional bajo la supervisión del Juzgado Central Instrucción Número dos y coordinación de la Fiscalía de la Audiencia Nacional.



















El Ministerio del Interior ha anunciado este miércoles la detención en Madrid de un hombre de nacionalidad española y 52 años por su presunta pertenencia al Estado Islámico, afirmando que difundía "contenidos yihadistas dirigidos a captar nuevos miembros y a adoctrinar a los ya captados en la comisión de acciones terroristas".





La @policia detiene en Madrid a un individuo de origen español por su presunta integración en DAESH pic.twitter.com/jpVmyLVo0Q — Ministerio Interior (@interiorgob) 25 de octubre de 2017

En su comunicado, ha señalado que el hombre, cuya identidad no ha sido facilitada,, subrayando que, una vez liberado en 2011, "había adoptado la posición de 'cibersoldado' con el fin de consolidar y potenciar la estrategia del Estado Islámico a través de la yihad virtual".Así, ha indicado que el detenidopara llevar a cabo una activa labor de difusión masiva en Internet al objeto de no ser detectado".De esta forma, ascienden a 207 los presuntos yihadistas detenidos en operaciones realizadas en España y el exterior desde el 26 de junio de 2015, fecha en la que el Ministerio del Interior elevó a 4 el Nivel de Alerta Antiterrorista (NAA).