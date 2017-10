JxSí y la CUP consideran que el artículo 155 da pie a aprobar la independencia

Junts pel Sí (JxSí) y la CUP han advertido de que aplicar el artículo 155 de la Constitución a Cataluña y suspender su autonomía interviniendo sus instituciones da pie a aprobar una "declaración de independencia" en el Parlament para "preservar los derechos y libertades" de los catalanes.



En la comparecencia parlamentaria de los senadores designados a propuesta del Parlament, el diputado de JxSí David Bonvehí ha pedido a José Montilla (PSC) que cuando el viernes se proceda en el Senado a la votación del artículo 155 "esté a la altura de un presidente de la Generalitat, y estamos convencidos de que será así".



Después de apuntar que "el encaje de Cataluña en España no se ha conseguido pese a los intentos del catalanismo", Bonvehí ha reprochado al Gobierno del PP que quiera llevar a cabo "un golpe de Estado en Cataluña o, si lo prefieren, un nuevo Decreto de Nueva Planta, no de Felipe V sino de Felipe VI".



Bonvehí ha apuntado, leyendo algunos artículos de la Constitución, que "eliminar la autonomía de Cataluña implica eliminar el reconocimiento de la indivisibilidad de la nación española, es decir, ya están reconociendo la independencia de Cataluña".



El presidente del grupo de Catalunya Sí Que Es Pot (CSQEP), Lluís Rabell, ha afirmado que "estamos ante una crisis que afecta a las instituciones fundamentales de Cataluña pero también las de todo el Estado, porque el artículo 155 ya está siendo enarbolado como una amenaza del PP hacia otras comunidades autónomas".



"Aplicar el artículo 155 es enviar un misil a la línea de flotación de la autonomía de Cataluña y, aunque quienes lo avalan dicen que quieren restablecer la legalidad, lo que van a hacer en realidad es reventar artículos y principios constitucionales".



Se ha comparado el artículo 155 con un artículo similar que hay en la Constitución alemana, ha añadido, pero "el Senado español que es quien lo debe aplicar, no tiene nada que ver con una auténtica cámara territorial como la que hay en Alemania".



Desde la CUP, Anna Gabriel se ha preguntado si con la sentencia que recortó el Estatut se inició por parte del PP "una operación de Estado destinada a acabar con el Estado de las autonomías, en la que se quiere una situación de suspensión de derechos y libertades".





La CUP se opone a la convocatoria de elecciones autonómicas en Cataluña. Vídeo: Agencia ATLAS/Foto: EFE

Ja tenim un mandat democràtic: el del referèndum de l'1O. És l'única manera de superar la repressió política i l'article 155. Fem via cap a la República, ja! „ Marta Rovira Vergés (@martarovira) 24 de octubre de 2017

No hem arribat fins aquí, amb tantes forces i esforços, mandats democràtics i repressió acumulats x convocar-nos eleccions. Responem l'1 O „ Anna Simó (@AnnaSimo) 24 de octubre de 2017

Montilla pide comicios

Montilla: "Evitar el 155 es posible: convocando elecciones". Vídeo: Agencia ATLAS/Foto: EFE

Este jueves a las diez de la mañana arrancará el, en el que los grupos parlamentarios soberanistas presentarán propuestas de resolución para replicar a la aplicación del artículo 155 de la Constitución, una respuesta que podría pasar por una declaración de independencia, si bien hay sectores que ven más conveniente convocar elecciones en Cataluña.Sectores de peso dentro del PDeCAT, incluido el expresidente catalánsegún las fuentes consultadas, sugieren una convocatoria electoral que evite la intervención de la autonomía, opción bien vista por algún conseller demócrata, como Santi Vila. También algunas voces de ERC, como Meritxell Serret, tienen dudas sobre la eficacia de una declaración unilateral de independencia.Otras voces del PDeCAT, en cambio, se muestran explícitamente partidarias de levantar la suspensión de la independencia, como el alcalde de Premià de Mar (Barcelona) y presidente de la Asociación Catalana de Municipios, Miquel Buch, que ha afirmado:En la misma línea se sitúan pesos pesados del Govern como el conseller de la Presidencia,, y el conseller de Interior,, y según fuentes soberanistas también Puigdemont es partidario de una declaración de independencia, si bien está calibrando los efectos que tendría dar ese paso.También desde ERC se han levantado voces inequívocamente partidarias de una declaración de independencia, como la secretaria general del partido,, que ha lanzado un mensaje desde Twitter: "Ya tenemos un mandato democrático: el deldel 1-O. Es la única manera de superar la represión política y el artículo 155. ¡Hagamos vía hacia la república, ya!".En similares términos se ha expresado en Twitter su compañera de partido, secretaria primera de la Mesa del Parlament: "No hemos llegado hasta aquí, con tantas fuerzas y esfuerzos, mandatos democráticos y represión acumulados para convocarnos elecciones".El senador socialista y expresidente de la Generalitat de Cataluña, José Montilla, ha pedido a Carles Puigdemont que convoque elecciones para evitar la aplicación del artículo 155.Montilla ha asegurado que no quiere "ni una declaración unilateral de independencia (DUI) ni la aplicación del artículo 155" de la Constitución, aunque ha evitado por ahora precisar cuál será su voto en el pleno del Senado.Para Montilla, "hemos de evitar la DUI y podemos evitar el 155. Yo no quiero ni una cosa ni la otra", ha dicho, instando al Govern y la mayoría independentista a, porque "no se trata de rendición, sino de encontrar salidas" para "evitar el choque de trenes".Y por ello se ha dirigido al presidente catalán, Carles Puigdemont: "Evitar la aplicación del artículo 155 es posible. Y también con la anunciada presencia del president en el Senado"."Hoy, mañana, el jueves o el viernes, el president puede dar por acabada una legislatura. Hay una mayoría en las Cortes dispuesta a iniciar la reforma de la Constitución.", ha sentenciado el exlíder socialista.Ha considerado que Puigdemont aún "puede evitar la ruptura" y le ha pedido que "por patriotismo, para defender el autogobierno y para dar voz a los ciudadanos de Cataluña en un proceso electoral limpio, legal y con todas las garantías", convoque elecciones inmediatas.Quien fuera presidente de la Generalitat entre 2006 y 2010 ha querido incidir en el origen del conflicto actual, recordando que "los problemas del autogobierno catalán son reales y han sido menospreciados por, cuya actuación ha "echado más leña al fuego al conflicto" generado por la sentencia de 2010 delsobre el Estatuto catalán.Montilla ha reprochado a la Generalitat y al Gobierno que no hayan hecho esfuerzos en siete años para hallar un entendimiento y se hayan abocado a unahasta alcanzar un "malestar acumulado que -ha advertido- no es fruto de una fiebre".Para el senador socialista, esos problemas tienen su raíz "en la financiación del autogobierno, una mejor definición de competencias, el papel de la Generalitat en las políticas estatales o la inexistencia de mecanismos federales", así como por "elementos simbólicos muy importantes" como las competencias en lengua, cultura y educación o "el reconocimiento del carácter nacional de Cataluña".