Manda una carta en catalán a Asturias y se indigna porque le contestan en asturiano

Una bilbiotecaria catalana indignada con el uso del asturiano ha ejemplificado esta mañana, en una tertulia que tuvo lugar esta mañana en el programa "A vivir que son dos días" de la Cadena SER, la relación de Cataluña con el resto de España. O, más bien, la incomprensión que muchos catalanes dicen sufrir en otras comunidades autónomas. Ha sido el abogado Mateo Seguí el que ha puesto el caso encima de la mesa relatando algo que, según contó el propio tertuliano, tuvo lugar en los primeros años de la democracia. La anécdota la protagonizan bilbiotecarios asturianos y catalanes.

"En la Biblioteca de Cataluña necesitaban unos datos de Asturias y escribieron a la biblioteca de Asturias pidiendo la información. La carta la mandaron en catalán", comienza Seguí en su relato. "El director de la biblioteca de Asturias que había por aquel entocnes debía ser un cachondo y les contestó en asturiano. Entonces una de las bibliotecarias que había pedido la información se indignó porque no había respeto al catalán. La otra fue más comprensiva", ejemplificó Seguí.

No es la primera polémica que vivimos estos días en la relación entre Cataluña y Asturias, hace unos días una profesora independentista fue noticia por decir que durante la invasion musulmana en Asturias no había más que cabras (aquí puedes leerlo). Las respuestas no se hicieron esperar. Esta de una asturiana que le recordaba la historia de la region fue compartida miles de veces.