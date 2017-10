¿Qué pasará ahora? Un calendario lleno de incertidumbres

La última respuesta de Puigdemont al requerimiento de Rajoy eleva al máximo el alcance de la crisis política e institucional por el desafío a la legalidad del Gobierno catalán y abre un nuevo capítulo de consecuencias imprevisibles.

En una nueva carta, más corta que la anterior, el presidente de la Generalitat vuelve a pedir diálogo al Gobierno central y amenaza con votar la independencia en el Parlament si no lo consigue.Tras esta respuesta, el calendario es imprevisible.

El Consejo de Ministros dará luz verde en su reunión de este sábado al artículo 155 de la Constitución, un recurso que permitiría al Ejecutivo intervenir la autonomía y que nunca hasta ahora había sido aplicado. Antes de ejecutarse, en todo caso, deberá ser votado por el Senado.

Mientras tanto, por el otro lado, el Govern de la Generalitat pretende poner en marcha la Ley de Transitoriedad aprobada por el Parlamento de Cataluña y suspendida por el Tribunal Constitucional, lo que prolongaría el camino del Ejecutivo autonómico al margen de la ley en un calendario plagado de incertidumbres.



El plan del Gobierno catalán



La Ley de Transitoriedad no establece plazos concretos para su ejecución, pero prevé unas elecciones "constituyentes" en un plazo de seis meses desde el referéndum de independencia. Esos comicios servirían para conformar el parlamento que elaboraría una hipotética Constitución catalana.

Mientras tanto, el Govern no ha aclarado cómo piensa afrontar una posible intervención de la autonomía o si planea movilizaciones masivas como en las jornadas del 1-O o el 3-O para tratar de frenar la actuación del Gobierno de Rajoy y de la justicia.

En todo caso, la Generalitat quiere que Cataluña se rija por esa ley temporal, que recoge entre otras las siguientes cuestiones:

-La Administración. La Administración de la Generalitat sucederá a la del Estado en territorio catalán. El personal del Estado se integraría en la nueva administración pública.

-Doble nacionalidad. Todos los catalanes empadronados en un municipio catalán antes del 31 de diciembre de 2016 y aquellos que se hubieran empadronado desde el 1 de enero de 2017 y cumplan dos años en esta situación tendrán automáticamente la "nacionalidad catalana" y la nacionalidad española. También podrán la podrán tener los españoles nacidos en Cataluña, los hijos de padre o madre con nacionalidad catalana o menores adoptados tras la entrada en vigor de la ley con padre o madre catalanes. También podrán adquirirla aquellos que hayan residido legalmente durante los últimos cinco años en Cataluña.

-Vigencia de las leyes. Las leyes de carácter local, autonómico y estatal que no contravengan la ley de transitoriedad y las leyes posteriores catalanas seguirían aplicándose. También seguirían vigentes las leyes europeas y los tratados internacionales.

-Justicia. La Audiencia Nacional ya no tendrá competencia en territorio catalán y el TSJ de Cataluña se convertiría en Tribunal Supremo de Cataluña. Además, el fiscal general de Cataluña sería nombrado por el Parlament y no por el Govern. Los jueces, magistrados, letrados y fiscales no seguirán en su cargo si no aceptan esta ley. Se crearán una Sala de Gobierno del Tribunal Supremo 8una especie de CGPJ) y una Comisión Mixta de Supremo y Govern.

Los tribunales catalanes podrán archivar o anular "los procesos penales contra investigados o condenados por conductas que buscasen un pronunciamiento democrático sobre la independencia de Cataluña o la creación de un nuevo Estado de manera democrática y no violenta". Eso supondría la amnistía para el expresidente Artur Mas y el cierre de las causas abiertas a otros cargos.

-Ejército. El Ejército español dejaría de tener jurisdicción en Cataluña y debería abandonar el territorio.



El plan del Gobierno central



La "amenaza" de declaración de independencia precipita la aplicación por el Gobierno del artículo 155, previa aprobación en el Consejo de Ministros de este sábado y tras su votación en el Senado.

Después de la activación de la medida en La Moncloa, la Cámara Alta tratará y votará el recurso al artículo.

Los plazos pueden variar. La próxima semana está previsto un pleno del Senado el martes, pero la iniciativa podría retrasarse aún algunos días, con la idea de mantener la presión sobre el Govern de la Generalitat para forzar una rectificación.

Junto con el artículo 155, el Gobierno podrá recurrir a otras herramientas que ofrece el marco constitucional, como la Ley de Seguridad Nacional, la declaración del estado de sitio o de excepción.

El Gobierno quiere tomar las medidas en consenso con el PSOE y Ciudadanos. Ambos partidos pretenden limitar el alcance de la intervención de la autonomía a una actuación "quirúrgica" que permita dar paso a unas elecciones autonómicas.

Los próximos pasos son aún conjeturas, pero el Ejecutivo buscará en primer lugar el control económico de la Generalitat, lo que supondría la intervención de la consejería de Oriol Junqueras, y de los mandos de Interior, lo que podría implicar el relevo del consejero Joaquim Forn, junto a Pere Soler, director de los Mossos, y Josep Lluís Trapero, mayor de la policía autonómica.