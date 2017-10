El comportamiento no verbal de Carles Puigdemont

La sesión de ayer en el Parlament de Cataluña era de gran trascendencia, nacional e internacional. Quizá por eso, unido a los intensos acontecimientos de las últimas semanas, la emoción de ira en el discurso del President de Cataluña estaba a flor de piel. Sin embargo, el momento exigía moderación. Y ahí, en la contención de la emoción, es donde el comportamiento no verbal cobra mayor relevancia. Si tenemos que resumen este análisis en tres conceptos, diría que había contención del discurso, ira y nervios.

Éste es el vídeo sobre el que analizo, basándome en diferentes autores, sobre todo en el Dr. Paul Ekman:

He anotado el minuto y segundo así como la verbalización asociada a cada gesto entre comillas, para que el lector pueda ver en qué momento se produce y asociado a qué tema.

Un discurso comedido

Podemos apreciar el discurso comedido sobre todo en dos aspectos: por un lado, Puigdemont realiza numerosas succiones en los labios, como el ejemplo que pongo en la foto a continuación. Por otro lado, su gestualidad es muy sobria, realiza pocos gestos en los 28 minutos de discurso. Esta voluntad de retener el discurso, de controlar la verbalización y la gestualidad son totalmente comprensibles dentro del marco en que se encuadran: la voluntad de negociar.

Succión en los labios



Puigdemont hizo en nada menos que quince ocasiones una succión de los labios hacia dentro (según la codificación internacional FACS creada por el Dr. Paul Ekman, AU28), que en alguna escuela de comunicación se denomina "labios en ostra". Éste es un indicador de retención de la verbalización o bien de la emoción; es decir, se contienen las palabras o bien la emoción. En cualquiera de los dos casos, la intención es realizar un discurso comedido.

Min. 0'27: "comparezco a petición propia"

Min. 0'49: "que hoy también comparezco delante del pueblo de Cataluña"

Min. 1'49: "de desescalar la tensión"

Min. 3'06: "como se pueden imaginar en estas últimas horas y días se me han dirigido muchas personas sugiriendo lo que debía hacer o dejar de hacer"

Min. 5'09: "el objetivo no era sólo confiscar urnas y papeletas, el objetivo era provocar el pánico generalizado"

Min. 5'57: "más de 2.200.000 catalanes pudieron votar porque vencieron el miedo"

Min. 6'02: "y también porque cuando llegaron, cuando llegaron a su colegio"

Min. 8'37: "la violencia gratuita y la decisión de algunas empresas de trasladar su sede social"

Min. 8'53: "y eso sí que tiene efectos reales sobre nuestra economía, son los 16.000 millones de euros catalanes que son obligados a cambiar de sede social cada año"

Min. 10'26: "Cataluña creyó que la Constitución Española de 1978 podía ser un buen punto de partida"

Min. 17'27: "y las exconselleras"

Min. 20'09: "la última esperanza que podía quedar"

Min. 24'50: "creemos firmemente que el momento demanda no sólo la desescalada en la tensión"

Min. 25'27: "algunas de éstas (negociaciones)son públicas"

Min. 28'01: "porque queremos ser fieles a nuestra larga historia"

Gestos ilustradores



Los gestos ilustradores son aquellos que acompañan el discurso, ilustrando la verbalización. La presencia de este tipo de gestos se asocia al compromiso del sujeto analizado con su discurso, siempre que se hagan de forma espontánea y no forzada. Si bien en este caso sí puedo afirmar que los gestos ilustradores se han realizado de forma espontánea (esto se evalúa a través de la sincronización de los mismos con el discurso verbal), la escasez es más que notoria, sobre todo al principio del discurso. Esto debo matizar que puede deberse no ya a la falta de compromiso con el discurso sino a otros dos motivos diferentes o a una combinación de ambos: el hecho de que se trate de un discurso leído, detrás de un atril que dificulta la gesticulación, y el propio perfil de comportamiento de Puigdemont, parco en gestualidad. Se trata de una persona muy sobria, de escasa expresividad. Hecha esta puntualización que, dada la importancia del hecho analizado, me parece importante recalcar, anoto todos los que hace, con su verbalización asociada.



Min. 1'53: "y no contribuir ni con la palabra ni con el gesto a incrementarla (la tensión)"

Min. 3'32: "en cada uno de ellos, he reconocido razones fundamentadas que merecen la pena escuchar"

Min. 4'14: "que hemos compartido con el sí del gobierno"

Min. 7'10: "los voluntarios que durmieron en las escuelas"

Min. 7'58: "todos los heridos y maltratados"

Min. 8'49: "de hecho, lo que tiene efectos sobre nuestra economía"

Min. 9'11: "sin duda, son hechos que reconozco que han nublado el ambiente"

Min. 10'53: "constatar que el nuevo edificio institucional surgido de la Transición, que en Cataluña se veía como un punto de partida, desde el que evolucionar hacia cotas más altas"

Min. 13'20: ilustrador con las cejas. La elevación de las cejas (AU1+2) al hablar para enfatizar una palabra es también un gesto ilustrador del discurso. "y el orden constitucional"

Min. 13'24:"el 88% del Parlament de Cataluña"

Min. 13'26: "y a pesar del voto popular en referendum legal y acordado, la acción combinada del Congreso de los Diputados"

Min. 15'39: "en pararelo a la formación de la mayoría absoluta independentista en el Parlamento"

Min. 15'49: "fuera el que fuera"

Min. 16'06: "de Madrid"

Min. 22'´25: "y he decir que ser escuchada últimamente ya se da más, porque lo que ha pasado en estos últimos días en este terreno no había pasado jamás. Y Cataluña es escuchada"

De entre todos los gestos ilustradores del discurso, destacan dos tipos de ilustradores especialmente relevantes:

Ilustradores deícticos: Es una forma de señalar, y, según el contexto, puede referirse como una forma de acusar.



Min. 11'29: "el 88% de este Parlamento". Realiza un gesto ilustrador deíctico, con el índice derecho.

Min. 11'33: repite el mismo gesto deíctico pero con el índice izquierdo esta vez. Como si no quisiera dejar de señalar a todos los miembros que en su día firmaron el acuerdo, "una mayoría del 88% de este Parlamento".

Min. 12'12: "pero, a pesar de todo"

Min. 13'04: "que ya había se había votado por el pueblo en referéndum"

Min. 18'25: "permitir debates sobre el referéndum. Lo recuerdo, lo repito, se han presentado querellas contra la Presidenta y miembros"

Min. 22'41: deíctico "por mayoría absoluta y dos años después ha ganado un referéndum bajo una lluvia de golpes de porra. Las urnas, el único lenguaje que entendemos (el deíctico se dirige hacia él mismo)".

Ilustradores batuta: Este tipo de gestos equivalen a subrayar un texto escrito. Le dan más contundencia a la palabra que acompañan.



Min. 11'37: "siguiendo los procedimientos marcados por la Constitución; y repito: siguiendo los procedimientos marcados por la Constitución, aprobó una propuesta de nuevo Estatuto de Autonomía y la envió al Congreso de los Diputados".

Min. 13'10: "a pesar de haber seguido los procedimientos previstos en la Constitución"

Min. 13'16: "a pesar de haber seguido el ordenamiento constitucional"

Min. 21'38: deíctico "porque hoy, desde hace ya muchos años"

Min. 25'44: batuta "desde todos los rincones del planeta"

Min. 26'44: "con libertad y con respeto a los que piensan diferente"

Min. 27´38: "y vuelve a extender la mano al diálogo"

Min. 13´53: "es la ley vigente actualmente"

Min. 15'16: "conclusión racional"

Min. 16'38: batuta "un referéndum con una fecha y una pregunta acordadas entre las dos partes, en que las dos partes pudieran hacer campaña y exponer sus argumentos y en que las dos partes se compromentieran"

Min. 17'13: "negativa radical y absoluta; una negativa, por cierto, combinada con la persecución"

Min. 18'15: "la mesa, una parte importante de la mesa de este Parlamento"

Min. 22'53: "las urnas dice sí a la independencia, y éste es el camino que estoy comprometido a transitar".

Emoción de ira

Podemos ver el reflejo de la ira únicamente a través de la expresión facial. Como he explicado en el punto anterior, podemos anotar durante todo el discurso la voluntad de contención. Eso hace que la gestualidad apenas sea reflejo de la emoción de ira (en todo caso, podríamos atribuirla a los gestos ilustradores deícticos). Sin embargo, ésta se manifiesta claramente en la expresión facial. Nótese la verbalización que acompaña a las diferentes expresiones faciales de ira, para contextualizarla y ver hacia quién va dirigida.



Min. 1'47: Las cejas descienden, dando lugar al ceño fruncido (AU4, según el FACS), mientras verbaliza "imperiosa". Este movimiento facial se corresponde con la emoción de ira. Nótese que acto seguido hace la succión de labios explicada en el punto anterior.

Min. 4'31: "lo hizo en unas condiciones más que difíciles, extremas": expresión facial correspondiente a la emoción de desprecio, al elevar de forma unilateral la comisura izquierda (AUL6).

Min. 11'23: Las cejas descienden, dando lugar al ceño fruncido (AU4). Este movimiento facial se corresponde con la emoción de ira. "en el año 2005".

Min. 14'50: descenso de las cejas muy marcado (AU4E) "y un desprecio hiriente hacia la lengua, la cultura y la manera de ser y de vivir en nuestro país".

Min. 17'39: aprieta los labios (AU23). Este movimiento facial es prototípico de la emoción de ira. "todos ellos han sido inhabilitados"

Min. 17'57: nuevamente aprieta los labios (AU23). "sino multados de forma arbitraria y abusiva"

Min. 19'49: descenso de las cejas (AU4). "el pueblo de Cataluña reclama desde hace años, desde hace muchos años libertad para poder decidir"

Min. 20'02: aprieta los labios (AU23). "ni los estamos aún encontrando en el presente".

Min. 22'08: "hay democracia más allá de la Constitución". Puigdemont se rasca en la mandíbula izquierda. Según la corriente, dentro del estudio de la comunicación no verbal, de la sinergología, éste sería un indicador de ira contenida, dado que la emoción de ira genera entre otras cosas un mayor flujo de sangre hacia la mandíbula "para morder". Ese mayor flujo de sangre provoca picazón ""Los gestos hablan", María José Arlandis, p.84).

Nervios

Antes de comenzar su intervención, mientras estaba aún sentado en su sillón, ya se apreciaba la respiración a nivel clavicular de Puigdemont. Ésta es habitual en situaciones de estrés y nervios. Sin embargo, tenía la firme voluntad de aparecer tranquilo ante el Parlament y las cámaras de todo el mundo. Sólo hubo algo que lo delató: el cambio de pesos de un pie a otro. La emoción de miedo, responsable de los "nervios", provoca un mayor flujo de sangre hacia las piernas para facilitar la huída. El cambio de pesos se corresponde con unos pies listos para correr. Anoto los principales.