Casado: "A lo mejor el que declare la independencia acaba como Companys"

El vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Casado, ha confiado en que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, no declare la independencia de Cataluña, pero le ha advertido de que, si lo hace, podría acabar en prisión como le sucedió a Lluís Companys.



Casado ha comparecido en conferencia de prensa tras la reunión del comité de dirección del PP que ha presidido el jefe del Gobierno, Mariano Rajoy, y que ha analizado la situación en Cataluña la víspera de que Puigdemont comparezca ante el Parlament y con la incógnita de si proclamará la independencia.



"La historia no hay que repetirla y esperemos que mañana no se declare nada, porque a lo mejor el que lo declare acaba como el que la declaró hace 83 años", ha señalado en alusión a la declaración de independencia por parte del que fuera presidente de la Generalitat Lluís Companys y que provocó su detención y encarcelamiento por parte del Gobierno de la República.





Pablo Casado amenaza a Puigdemont con acabar como Companys, que fue torturado y asesinado. O dimite este irresponsable o debe cesarlo el PP pic.twitter.com/GftSaL9HMI „ Antonio Maíllo (@MailloAntonio) 9 de octubre de 2017

Companysde su detención por el régimen franquista y eso ha motivado que los periodistas pidieran a Casado que aclarara a qué se refería en concreto con su advertencia a Puigdemont de que podía acabar como su antecesor en el cargo.Ha rechazado haber establecido comparación alguna con el fusilamiento y ha precisado que se refería a los hechos de 1934, cuando Companys fue detenido y, posteriormente, enviado a prisión."Yo me refería a que no se repita la historia. Y quien olvida la historia está obligado a repetirla. Las declaraciones previas deno han acabado bien y estoy convencido de que ahora no se va a declarar porque también tendría su correspondiente sanción en el Código Penal de unacomo la española", ha añadido.