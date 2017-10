El Gobierno responde a Puigdemont: "No negociaremos ninguna ilegalidad"

El Gobierno de España ha advertido al presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, que "no va a negociar ninguna ilegalidad" ni "aceptar ningún chantaje", y le reclama que "retire la amenaza de ruptura" y "empiece a hablar con todos los partidos políticos catalanes cuyos derechos ha pisoteado".



"La negociación en democracia solo tiene un camino, el camino de la Ley. Si el señor Puigdemont quiere hablar o negociar, o quiere enviar mediadores, sabe perfectamente lo que debe hacer antes: volver a la senda de la Ley, que nunca debió abandonar", afirma el Gobierno en un comunicado difundido por Moncloa y que contiene algunos párrafos pronunciados por la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, tras el mensaje televisado este miércoles del presidente catalán.



En el comunicado, el Gobierno de Mariano Rajoy asegura que "todo el mundo le está pidiendo una rectificación que es inevitable", y reclama a Puigdemont evite "más daños y más fractura", argumentando que desde fuera de Cataluña se reclama un regreso a los cauces legales.



"Los partidos representados en el Parlamento catalán, las instituciones españolas, la mayoría de la sociedad catalana, los dirigentes europeos y también el jefe del Estado, es decir, todos los demócratas, están pidiendo al señor Puigdemont que ponga fin a este desafío, que vuelva a la legalidad y asuma que cada vez menos personas están dispuestos a acompañarle en esta deriva insostenible", defiende el Ejecutivo en el comunicado.





Defensa al Rey



Santamaría: "Puigdemont hace mucho tiempo que vive fuera ley"

Pedimos respeto hacia España y hacia Cataluña. Los catalanes no merecen vivir lo que están viviendo „ Sáenz de Santamaría (@Sorayapp) 4 de octubre de 2017

El PSOE acusa de "cinismo" a Puigdemont

Del mismo modo, el Gobierno ha rechazado "tajantemente" las críticas de Puigdemont al Rey Felipe VI en el mensaje de este miércoles, donde el presidente catalán ha cuestionado el tono del monarca y le ha reprochado haber decepcionado "a mucha gente en Cataluña".Según el Ejecutivo español, Puigdemont "ha perdido esta noche la oportunidad de devolver a Cataluña a la senda de la convivencia y de la Ley", y "lejos de ello, ha seguido avanzando en su proyecto de radicalidad, aislamiento y desafío a las instituciones"."A cada llamada a la sensatez, responde con un desplante. A cada nuevo dato sobre el daño que está causando a los catalanes, responde con otra ruptura. A cada petición de serenidad,", añade el Gobierno en el comunicado de este miércoles.Sáenz de Santamaría ha replicado al presidente de la Generalitat que la mayoría de los catalanes han recibido comoel, frente a "". "Hace tiempo que Puigdemont vive fuera de la ley" , ha dicho la 'número 2' del Gobierno."Cada mensaje del señor Puigdemont es un nuevo desasosiego, una nueva intranquilidad y un viaje a ninguna parte", ha lamentado la vicepresidenta, para después poner el acento en que "; fuera de la ley no hay convivencia; fuera de la ley no ha derechos, y el señor Puigdemont hace mucho tiempo que vive fuera ley, fuera de la realidad y fuera de la cordura".Sáenz de Santamaría ha confesado que le producía "sonrojo" que Puigdemont le recordara al Rey sus obligaciones constitucionales cuando, a su entender, la situación ha llegado a la situación actual precisamente porque ""Puigdemont ha demostrado que no sólo es un dirigente que está en contra de la ley, sino que", ha subrayado la también ministra de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales, en cuya opinión ha llevado a los catalanes "a la mayor fractura, la mayor división y la mayor intranquilidad que han tenido en toda su historia"."En vez de atender la llamada a la moderación, a la cordura, a la convivencia democrática que todos los españoles apreciamos ayer en el mensaje del Rey,que le aleja cada vez más de la rectificación que le está pidiendo todo el mundo", ha agregado.A su juicio, ni Cataluña ni España han vivido, "un desasosiego, un olvido completo por parte de los dirigentes de la Generalitat de Cataluña de los derechos del conjunto de los catalanes".En este contexto, ha pedido a Puigdemont que respete a España y a Cataluña y que trate a sus instituciones con el respeto que merecen. "Y que respeten, sobre todo, a los catalanes, que no merecen ni ver ni vivir lo que están viviendo", ha apostillado. Unos ciudadanos, ha incidido, a quienes se acosa, que "tienen que ver cómo sus hijos son separados si no piensan" como él.Para la vicepresidenta, "". "Esto no es una dictadura de pensamiento único y para los demócratas que desde el Rey a las instituciones europeas y el conjunto de instituciones españolas llamen a la legalidad y a la cordura es una tranquilidad", ha añadido.El secretario de Organización del PSOE , José Luis Ábalos, ha acusado hoy de "cinismo" al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y de "en su mensaje de hoy en el que ha reiterado su voluntad de seguir adelante con el proceso hacia la independencia de Cataluña En una comparecencia en la sede socialista de Ferraz, Ábalos ha reprochado a Puigdemont que no actúe como el presidente de todos los catalanes y hable de un "", negando la diversidad de la sociedad catalana.Ábalos ha responsabilizado a Puigdemont de ser el responsable de lay de la grave situación que vive el conjunto de España. "Hoy quería comparecer con palabras ponderadas como si no fuera responsable de nada y son los hechos y no las palabras las que hay que juzgar", ha denunciado.Para el dirigente del PSOE, "lo único" que tenía que haber dicho hoy el presidente catalán era anunciar la desconvocatoria del pleno del Parlament del próximo lunes en el que se prevé la declaración unilateral de independencia. Sesión, ha recordado Ábalos, que los letrados del Parlamento de Cataluña ya han advertido de que sería ilegal.A partir de esa renuncia a la declaración de independencia es posible el diálogo y la negociación, ha dicho el secretario de Organización del PSOE.