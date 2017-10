El Govern cifra ya en 761 los heridos en las protestas

Un total de 761 personas han resultado heridas o contusionadas, según la Generalitat, como consecuencia de la intervención de las fuerzas de seguridad para impedir el referéndum convocado por el Govern y suspendido por el Constitucional, de las que dos están graves.



El departamento de Salud de la Generalitat ha informado de que estas 761 personas heridas han sido atendidas por el Servicio de Emergencias Médicas, en centros de atención continuada y en hospitales.



La Generalitat ha informado que, durante la tarde, el número de heridos o contusionados se ha incrementado en 296 personas más, por lo que pasan de las 465 personas cuantificadas a mediodía a las 761 actuales.



De ellas, 335 han sido atendidas en la región sanitaria de Barcelona (280 en la ciudad de Barcelona, 41 en la área norte de la metrópolis y 14 en la sur), mientras que 187 personas han sido atendidas en Girona, 111 en Lleida, 55 en Terres de l'Ebre, 46 en la Cataluña Central, 26 en el Camp de Tarragona, y uno en el Alt Pirineu.



Los dos heridos graves están ingresados en los hospitales de Sant Pau y Vall d'Hebron, en la capital catalana.



El hombre ingresado en Sant Pau ha resultado herido en el ojo por el impacto de una pelota de goma a consecuencia de una carga de la Policía Nacional en las puertas de la escuela Ramon Llull de Barcelona.



El herido grave de Vall d'Hebrón es un hombre de unos 70 años que ha sufrido un paro cardiorespiratorio cuando la policía ha desalojado un colegio electoral en el barrio de La Mariola, en Lleida.





La intervención de la Policía Nacional y la Guardia Civil se ha visto rodeada de momentos de tensión con los manifestantes independentistas ante las puertas de varios centros de votación, donde los agentes han retirado por la fuerza a algunas personas.que se encontraban sentadas en las puertas de estas sedes para poder acceder a ellas, pero también ha habido enfrentamientos en la calle una vez que han salido, ante el elevado número de independentistas que se ha concentrado para protestar.Uno de los heridos ha sido-que no se usaban en Cataluña desde 2014- durante la actuación policial en la escuela Ramon Llull de Barcelona. Se encuentra en estado grave en el hospital Sant Pau de la ciudad.El otro herido grave, ingresado en el hospital Vall d'Hebrón de Barcelona, escuando la policía ha desalojado un colegio electoral en la ciudad catalana de Lérida.Por su parte, el Ministerio del Interior ha indicado que nueve policías y tres guardias civiles también han resultado heridos de carácter leve durante la intervención.Además,durante las intervenciones del instituto armado para cerrar los centros de votación. Seis juzgados de Cataluña han abierto ya diligencias para investigar la actuación de los Mossos por no haber impedido la votación.Interior ha apelado a lay ha pedido colaboración y respeto en los colegios para que las fuerzas de seguridad puedan cumplir con la orden judicial de impedir de forma pacífica la celebración del referéndum suspendido por el Constitucional.Frente a las acusaciones de organizaciones sociales como la Asamblea Nacional Catalana y Òmnium, que han criticado laen el desmantelamiento de las votaciones, el ministro Juan Ignacio Zoido ha explicado quePero tan solo en uno de ellos, en el centro Ramón Llul de Barcelona, han tenido que utilizar métodos de defensa al verse acorralados, ha asegurado.Sin embargo, el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont , ha denunciado el, pero ha advertido de que no se detendrá "el deseo de los catalanes de poder votar pacífica y democráticamente".