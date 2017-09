Sánchez: "El 2-O debe ser una jornada de reflexión"

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha afirmado hoy que el próximo 2 de octubre debe ser una "jornada de reflexión" para "tras seis años de inmovilismo" buscar soluciones a la situación en Cataluña.



Entre los "muchos errores" que a su juicio se han cometido en los últimos meses, Sánchez ha destacado como "el primero" de ellos que "no se ha producido un avance del independentismo, sino un retroceso de la democracia en Cataluña y en el conjunto de España".







La única victoria en Catalunya es el acuerdo y ahí nos encontrarán a los socialistas. En el acuerdo y no en la política de bloques. pic.twitter.com/7loqxQQPGC — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) 30 de septiembre de 2017

Hacemos un llamamiento a la calma, a la serenidad, al sosiego, para que mañana gane la convivencia en Catalunya. pic.twitter.com/m6F5DvGlVp — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) 30 de septiembre de 2017



Iceta: "Quieren resolver un empate por la mínima"

Durante el acto de apertura del VIII Congreso del PSE-EE, el líder del PSOE ha lamentado que quienes quieren declarar una república independiente en Cataluña "vulneran el primer principio del republicanismo, que es el imperio de la ley", porqueEl secretario general del PSOE ha reivindicado la política y ha dicho al PP que "si la política fuera solo la ley, gobernarían los jueces".Por ello, Sánchez ha reprochado a Rajoy que haya estado seis añosy ha recordado que cuando el PSOE dejó el Gobierno en 2011 "en plena crisis" el independentismo en Cataluña representaba el 15 por ciento y ahora está por encima del 40 %.No obstante, ha asegurado que el PSOE "está con el Estado, a pesar de este Gobierno", que "no ha escuchado a Cataluña y tampoco a muchos no independentistas que quieren un nuevo encaje en España", para lo que ha reivindicado la reforma de la Constitución para "modernizarla".Sánchez ha hecho un llamamiento a lamañana en Cataluña, en lo que será un "día singular en la historia política" de España."El 1 de octubre, un llamamiento a la calma; el 2 de octubre, un llamamiento al diálogo" para superar esta "etapa de bloques y de frentes que bloquean la solución política", ha subrayado."Mañana podemos perder todospor sí mismo", ha añadido Sánchez.Durante su intervención, el secretario general ha asegurado que la actual dirección del partido "ha cumplido su palabra" y es "la ejecutiva de todos" los afiliados, y ha hecho hincapié en que "si algo teme el PP es un PSOE unido".Ha agradecido aen las últimas primarias socialistas, que se haya integrado en la Ejecutiva federal, y ha expresado su "complicidad" con la reelegida secretaria general de los socialistas vascos, Idoia Mendia.Asimismo, se ha mostrado seguro de contar con la "lealtad" de los socialistas vascos ante el objetivo de que el PSOE se convierta en la primera fuerza política en las próximas convocatorias electorales.Sánchez ha elogiado la labor de "encuentro, pluralidad y entendimiento" de los socialistas vascos, y su papel en la "cohesión" de Euskadi.Entre las reformas pendientes,on el objetivo de lograr la igualdad real entre hombres y mujeres en el trabajo, y ha defendido una modificación de la ley electoral para introducir las listas abiertas y la limitación de mandatos.También ha considerado necesario que España tenga "por fin" una ley de eutanasia, así como la modificación de la ley de memoria histórica y la denuncia de los tratados con la Santa Sede.El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, ha afirmado hoy en Bilbao que los independentistas pretenden "resolver un empate por la mínima" para que en Cataluña, y ha abogado por construir un acuerdo que "reúna a mucho más de la mitad más uno".Durante el acto de apertura del VIII Congreso del PSE-EE, al que asiste el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, Iceta ha reiterado su llamamiento a que los ciudadanos catalanes no participen mañana en el referéndum convocado por la Generalitat para "no darle valor".El líder del PSC, que ha sido recibido con un fuerte aplauso por los congresistas, ha afirmado que "lo que pase mañana se usará como pretexto para declarar la independencia ", y que "quienes se acerquen a esa simulación de votación, sin quererlo," a los independentistas.