La CUP, a los indecisos: "Roma no paga a traidores"

La diputada de la CUP, Mireia Boya, ha exigido a los 'comuns' que apoyen sin fisuras el referéndum de independencia del 1 de octubre y les ha advertido de las consecuencias de no hacerlo: "Si no lo hacéis, Roma no paga a traidores. Tenemos memoria y no os perdonaremos nunca".

Lo ha dicho en el mitin final de campaña que han organizado los partidos y entidades soberanistas, donde ha pedido a los asistentes que al final del acto vayan a "defender los colegios electorales" para garantizar que el domingo se pueda votar pese a que agentes policiales traten de cerrarlos.

Boya se ha dirigido a los agentes de la Guardia Civil y la Policía Nacional desplazados a Cataluña para el referéndum: "Iros a casa. No os queremos. Sois fuerzas de ocupación", y se ha mostrado convencida de que el referéndum servirá para proclamar una república catalana.

Por su parte, la coordinadora general del PDeCAT, Marta Pascal, y la secretaria general de ERC, Marta Rovira, han garantizado este viernes que el domingo habrá referéndum pese al rechazo del Estado y Pascal ha pronosticado que todos los intentos de impedirlo fracasarán: "Harán el ridículo".

Lo han dicho en el mitin final de campaña organizado por las entidades y partidos soberanistas celebrado en la Avinguda Maria Cristina de Barcelona, donde la líder del PDeCAT ha apostado porque los catalanes "desbordarán las urnas de votos" y podrán luego proclamar la independencia de Cataluña.



Proclamas contra la ley



Mientras tanto, el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha considerado este viernes que Cataluña "ha vencido al Estado" en su reto de defender el referéndum de independencia, aunque queden dos días para la votación y existan muchas incógnitas sobre el 1 de octubre.

"Hoy ya hemos ganado. Hemos vencido los miedos, las amenazas, las presiones y las mentiras. Hemos vencido a un Estado que nos quería dejar llegar hasta aquí", ha proclamado en el mitin final de campaña organizado por las entidades y partidos soberanistas en la avenida Maria Cristina de Barcelona ante miles de personas.

Puigdemont está convencido de que los catalanes podrán votar el domingo pese a las trabas del Estado y confía en que el 1 de octubre acabe para siempre el proceso soberanista para dar paso a un Estado catalán: "Acabemos con el proceso y empezamos con el progreso social, económico, cultural y nacional".

Por su parte, el vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, ha llamado a la firmeza y a la serenidad para conseguir la "victoria": "¡Catalanes persistid!".

Lo ha dicho en el mitin final de la campaña que han organizado los partidos y entidades independentistas, donde ha destacado que el camino que han recorrido hasta el fin de semana del referéndum ha estado marcado por la "firmeza y la serenidad" en la defensa de los derechos políticos, civiles y sociales.

"Para construir un mundo mejor para nosotros y para nuestros hijos. ¡Catalanes persistid!", ha clamado ante los miles de asistentes que le han ovacionado y que han entonado gritos de 'No tenemos miedo'.

En respuesta al público asistente al mitin, ha dicho que el Estado intenta meter miedo en los ciudadanos, y ha asegurado que no lo tienen, pese a que ha bromeado sobre que, si en ocasiones tiene miedo, los que defienden la celebración del referéndum se lo quitan "los unos al lado de los otros, porque con la superación del miedo comienza el camino de las libertades".

"Compatriotas, demócratas de todo el mundo, sin duda somos el fruto de muchas dificultades y de muchas derrotas, pero somos la semilla de todas las victorias", ha afirmado Junqueras, que ha recordado las detenciones de los miembros de su departamento a partir de las cuales asegura que quedó claro que su causa es la de la democracia, la libertad, la justicia y la dignidad.

"Ningún juez, ningún Guardia Civil, ningún tribunal y ningún político español, y menos el señor Rajoy, podrán frenar aquello que es imparable. Somos la libertad", ha concluido, y se ha mostrada convencida de que el domingo Cataluña tendrá la atención de la comunidad internacional.

La primera secretaria de ERC, Marta Rovira, ha tachado de represión política y persecución lo que los independentistas han sufrido las últimas semanas, ha advertido de que hay que ir a votar porque sólo el pueblo de Cataluña tiene la posibilidad de construir una nueva república en toda Europa: "El domingo lo ganaremos todo".

"Viva los claveles, las cacerolas y las canciones. ¡Qué aprendan! ¡Así se hace la democracia!", ha criticado en referencia a las actuaciones jurídicas y policiales del Estado para impedir el 1-O, que considera que los independentistas han sabido resistir.