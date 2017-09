Puigdemont comparte un vídeo de cómo imprimen las papeletas del 1-O

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha retuiteado hoy un vídeo en el que se ve una imprenta imprimiendo miles de papeletas del referéndum que el Govern quiere celebrar el próximo domingo, 1 de octubre.



El vídeo, de medio minuto, lo había difundido en un tuit Joan Maria Piqué, exjefe de prensa del expresidente de la Generalitat Artur Mas, junto al mensaje: "Buenos días. Votaremos".







Vols saber on has d'anar a votar? Baixa't l'app #1Oct (per Android) i actualitza-la cada dia per rebre novetats https://t.co/LK3lTyXduZ pic.twitter.com/zWgZuMlveX