Sánchez carga contra Podemos por su apoyo al 1-O

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha pedido hoy a Podemos y En Común Podem que reflexionen sobre su apoyo al referéndum del 1-O y les ha dicho que tengan "mucho cuidado" porque su posición puede convertirse en coartada al independentismo para declarar unilateralmente la independencia.



Sánchez ha hecho esta advertencia durante su intervención ante los diputados y senadores del grupo socialista reunidos en la Cámara Alta antes de la sesión plenaria de control al Gobierno en la que los ministros contestarán a preguntas de la oposición.



"Que tengan cuidado, mucho cuidado (...) no vaya a ser que la posición que están manteniendo sobre el 1 de octubre sirva de coartada perfecta para el independentismo", ha recalcado el líder socialista, que ha vuelto a llamar al diálogo entre todos para resolver la crisis catalana.



Según ha subrayado, "España no se construye desde el enfrentamiento y el extremismo; se construye desde el diálogo y es importante en el diálogo estemos todos, incluidos también los extremos".







Pedimos al Govern que abandone esta huida hacia adelante que solo va a traer división y frustración.#somoslaizquierda pic.twitter.com/dt8t5XzsTX — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) 26 de septiembre de 2017

Ha insistido en la necesidad deque, en su opinión, es la que ha llevado a la crisis actual y se ha negado a encuadrar al PSOE en ningún bloque, ni constitucionalista ni soberanista."Constitucionalistas somos todos", ha recalcado en respuesta al intento de Ciudadanos de la semana pasada de sacar adelante en el Congreso con el apoyo del PP y PSOE una propuesta de respaldo al Gobierno en su defensa del Estado de derecho.Tras considerar que la posición de Cs deva contra el espíritu de la Constitución, se ha negado también a entrar en el bloque de quienes pretenden aislar al Gobierno.La posición del PSOE, ha recalcado, está "muy clara" y es que "en esta crisis no puede haber ganadores ni perdedores". "Podemos ganar todos si establecemos ese diálogo y unas bases para que se produzca", ha dicho.En este sentido, ha pedido "empatía, generosidad y sentido de Estado para lograr un acuerdo que satisfaga de todos"y que debe fraguarse en la comisión parlamentaria sobre el modelo territorial impulsada por su partido en el Congreso.Ha pedido al Gobiernoy le ha recordado que "la prudencia es buena para todos, incluido el fiscal general del Estado", mientras que al Govern le ha instando a abandonar su "huida hacia adelante" que solo fractura y genera frustración en la sociedad catalana.Para el líder socialista, la política del PP ha hecho que desde que el PSOE dejara de gobernar en 2011 se haya incrementado de un 11 a un 40 por ciento el porcentaje de independentistas.Y es que, en su opinión, el origen de la crisis que ahoraes la sentencia del Tribunal Constitucional del Estatut.En cualquier caso, ha insistido en que esa sentencia no debe servir de justificación para saltarse la legalidad y en que "no es el momento ni de siglas ni de partidos"."Nos estamos jugando la convivencia, el entendimiento, la cohesión no solo social, sino también territorial dentro de Cataluña", ha subrayado.Por eso, ha defendido la posición deque mantiene el PSOE y que persigue reconciliar a los pueblos de España.Este es, ha explicado, uno de los ejes que debe presidir la actuación de los socialistas en los próximos meses, junto a la necesidad de recuperar la "España de derechos" y reconstruir el pacto entre generaciones.Sánchez pretende así "ofrecer a los españoles un horizonte de seguridades", tanto civiles como económicas, y ha garantizado que los socialistas estará a la altura de los desafíos que tienen por delante.