Los organizadores mantienen el acto del 1-O de Madrid

Los colectivos que habían organizado un acto el próximo domingo en Madrid a favor del derecho a decidir en Cataluña mantendrán su convocatoria después de que un juez suspendiese ayer cautelarmente la cesión de un espacio municipal por parte del Ayuntamiento de Madrid.

Este evento, convocado bajo el nombre "Madrid por el derecho a decidir", no se celebrará en ningún espacio municipal y de momento los organizadores no han anunciado dónde tendrá lugar, pero ofrecerán detalles próximamente junto a los ponentes.

En una rueda de prensa celebrada en la librería Traficantes de Sueños, han defendido la legitimidad, legalidad y necesidad de un acto que no defiende la independencia sino el derecho a decidir, tanto la autodeterminación de Cataluña como los cambios necesarios en el "sistema de 1978", producto de una "transición tutelada".

"Hay gente a la que no le gusta que se hable, se piense o se escriba en catalán, la misma gente que no le gusta que se hable, se piense o se escriba", ha dicho Elena Martínez.

"Eso no va de independencia sí o de independencia no, sino de democracia sí o de democracia no", ha añadido Martínez. Han criticado también el "exceso" de un juez que consideran "afín ideológicamente" al PP, ya que los 'populares' solo recurrieron la cesión y el magistrado se pronuncia en su auto sobre la legalidad del acto.

Ayer el juzgado de lo Contencioso número 3 de Madrid suspendió cautelarmente la cesión de la Nave de Ternas que iba a acoger el evento, en un auto que afirma que implica "favorecer un acto de apoyo a una consulta convocada por una ley que ha sido suspendida por el Tribunal Constitucional".