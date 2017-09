La Guardia Civil registra un semanario en Valls

La Guardia Civil ha finalizado ya el registro en un antiguo local del semanario El Vallenc, en Valls (Tarragona), en el marco de su actuación para detectar si se está confeccionando material susceptible de ser utilizado en el referéndum de independencia del 1-O.

Tras cinco horas de registro, los agentes de la Guardia Civil han abandonado el local y han finalizado el registro que han efectuado por orden de la Fiscalía, con la intención de averiguar si en este lugar se está elaborando material electoral para el referéndum, han explicado fuentes de la investigación.

Según ha apuntado el semanario El Vallenc en un comunicado, los agentes "se han llevado el ordenador principal de la empresa, documentación de la empresa y han hecho una copia de todo el correo electrónico, tanto de la empresa como el privado del director del semanario", Francesc Fàbregas.

El director del semanario se ha negado a declarar ante la Guardia Civil después de haber sido citado. Fàbregas, que ha alegado carecer de información por estar el caso bajo secreto de sumario, ha salido de las dependencias de la caserna de la comandancia de la Guardia Civil de Tarragona como investigado como presunto colaborador necesario de los delitos de desobediencia, prevaricación y malversación de caudales públicos.

A la salida, ha recibido el apoyo de un centenar de personas y ha declarado que hoy ha sido "uno de los días más difíciles de los 29 años que llevamos haciendo nuestro periódico, que es local y comarcal, pequeño, y ver que tienes tanta gente que te quiere y que está a tu lado dándote apoyo sienta muy bien, ves que no estás solo que es lo principal".

"¡No hay derecho, porque dicen que hemos hecho unas papeletas!¡No hay derecho! No hemos hecho ningún delito. Y si las hemos de imprimir para que se vaya a votar, nosotros las volveremos a imprimir", ha señalado Fàbregas en declaraciones a los medios. "No se han llevado ninguna papeleta porque no han encontrado ninguna".

Frente al semanario, protegido por media docena de agentes de la Guardia Civil, se han congregado cerca de un centenar de personas con banderas independentistas y de la ANC, en protesta por la actuación policial.

Los concentrados han cantado el himno catalán "Els Segadors, han coreado lemas como "¡Votaremos!" y "Fuera las fuerzas de ocupación" y han exhibido en sus manos papeletas de votación del eventual referéndum del 1-O.

Y se han manifestado detrás los agentes de la Guardia Civil cuando éstos se dirigían a pie hasta sus vehículos aparcados en una calle cercana, antes de abandonar el lugar entre abucheos.