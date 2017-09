Puigdemont dice que la ley del referéndum "sigue vigente"

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha afirmado hoy que la ley del referéndum "sigue vigente", pese a haber sido suspendida por el Tribunal Constitucional, porque ampara "derechos de los pueblos como es el de autodeterminación, y este último se ampara en los derechos humanos".

En una dura y agria intervención ante el Consell Nacional del PDeCAT Puigdemont ha subrayado que la ley aprobada por el Parlament "no puede ser tumbada" por ningún Tribunal Constitucional "deslegitimado y conchabado con el Gobierno del Estado".

"La ley -ha explicado- es fruto de un acuerdo vigente del Parlament porque se ampara en los derechos de lo pueblos a su autodeterminación, los cuales a su vez, se amparan en los derechos humanos, y por encima de estos no puede pasar nadie".

"Cuando un pueblo se pone en pie para ejercer su derecho a la autodeterminación, los derechos humanos quedan reforzados", y esto, ha añadido, a pesar de tener en contra a "un Estado cada vez más autoritario y demofóbico, que ha comprobado que somos un Govern fuerte, determinado a cumplir sus compromisos y que no busca la comodidad de la poltrona".

El presidente de la Generalitat ha interpretado que la respuesta del Estado "a los anhelos democráticos de los catalanes" se produce por la vía de la suspensión de leyes y la presentación de querellas "por una razón, que es su profunda desesperación e impotencia" al ver que "en todos los años de amenazas, insultos, mentiras y falsificaciones, en Cataluña no han conseguido convencer a nadie".

"Les cuesta mucho -ha apuntado- decir que defienden la democracia y la gente sin la gente, porque esto se llama despotismo y entonces, en su desesperación, recurren al poder del Estado. ¿Para qué tratar de convencer si ya tienen los tribunales?", ha apostillado.

"Esto será legal y reglamentario, y estoy seguro de que si piden un informe al Consejo de Garantías Estatutarias les dará la razón, pero no es legítimo ni democrático", según Puigdemont,

En este punto, ha criticado que los mismos que dicen defender la democracia son los que deciden que permanezca encarcelado el periodista turco Hamza Talçin "que fue detenido por la policía española porque lo pedía el presidente de Turquía, Tayyip Erdogan, un demócrata y un referente de las garantías democráticas", ha indicado en tono irónico.

Puigdemont se ha mostrado convencido de que el Gobierno "es consciente del inmenso poder que tenemos" y que es fruto "de una mayoría democrática", y por esto "sabe que todo está en marcha, y que ya pueden ir diciendo lo que quieran, porque si el 1-O las urnas están llenas de votos esto será democracia".

El presidente catalán ha empezando su discurso dando "un mensaje de solidaridad al 'club de los querellados', y al de 'los advertidos'" y ha apuntado que "después de la 'operación cloaca'" en Cataluña, ha venido "una 'operación patrimonio', y después la 'operación provocación', las tres diseñadas por la misma gente".

Según Puigdemont, "los que ya pisotearon los derecho de los catalanes cuando se cargaron el Estatut siguen actuando, si bien van cambiando algunos actores, y ahora vemos que algunos que decían estar a favor de la autodeterminación ahora son aplaudidos de forma entusiasta" por los mismos que se "cepillaron" el texto estatutario.

Sobre la celebración de la Diada, Puigdemont ha señalado que lo que al Estado le impresiona no sólo son las cifras de participantes, sino sobre todo "el civismo, el buen tono, la transversalidad, y el respeto", y ha pedido "no caer en provocaciones".

"De esta Diada -ha destacado- saldrá un mensaje muy claro, y es que digan lo que digan los tribunales del Estado español, si un pueblo quiere votar esto es democracia, y puesto que los que queremos votar somos mayoría, lo haremos".

La coordinadora general del PDeCAT, Marta Pascal, por su parte, ha afirmado que su partido "nunca dejará solos" a quienes son objeto de querellas y sentencias, lo que ha dado pie a un prolongado aplauso y a corear el lema "No tinc por" (no tengo miedo).

Por su parte, la secretaria general de ERC, Marta Rovira, ha afirmado hoy que "no" reconoce la autoridad del Tribunal Constitucional para dirimir sobre el "derecho" de Cataluña a la autodeterminación y ha pedido a los funcionarios "tranquilidad" porque los dirigentes secesionistas se declararán "culpables" por ellos.

En declaraciones en Catalunya Ràdio y preguntada sobre si reconoce la "autoridad" del TC, Rovira ha dicho que "no, claro", porque "estamos ante una situación claramente excepcional".

"El Tribunal Constitucional no es el órgano para juzgar si Cataluña tiene derecho o no a la autodeterminación", ha subrayado Rovira, que ha recordado que "la misma ley del referéndum -suspendida por el TC- dice que no admite injerencias del Constitucional".

Sobre la intranquilidad de los funcionarios de los ayuntamientos, sobre la que el Govern pretende descargar la responsabilidad de poner los colegios electorales el 1 de octubre y que desobedezcan así al TC, Rovira ha afirmado: "Que no se preocupen, que somos los primeros en preservar a todos estos funcionarios".

"Nosotros nos declararemos culpables de lo que ellos quieran y ya está, y los funcionarios tranquilos, lo estamos haciendo todo para que nos adviertan a nosotros", ha agregado.