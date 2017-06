Incendio en Huelva: El Infoca da por controlado el fuego en el entorno de Doñana

La dirección del Plan Infoca ha dado por controlado el incendio forestal declarado el pasado sábado en el paraje 'La Peñuela' de Moguer que ha afectado a una amplia superficie de masa forestal del entorno de Doñana e incluso parte del parque natural.



Así se ha decidido en la última reunión técnica realizada en el Puesto de Mando Avanzado de Mazagón (Huelva), según ha indicado a los periodistas el consejero de Medio Ambiente, José Fiscal, que ha señalado que se está a la espera de conocer durante el día de hoy las primeras mediciones de la afección del fuego.







La dirección de extinción del Plan Infoca da por CONTROLADO a las 9.45 horas #IFMoguer, #Huelva. Pendientes de la superficie afectada pic.twitter.com/yOxhUupM1a — INFOCA (@Plan_INFOCA) 27 de junio de 2017

El incendio ya está controlado. Muy orgullosos del operativo y agradecidos por vuestro esfuerzo. pic.twitter.com/E9JLV4cdie — Susana Díaz Pacheco (@susanadiaz) 27 de junio de 2017

"Técnica y realmente controlado"

Por su parte, la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha confirmado en un 'tuit' que el fuego está bajo control y ha agradecido el esfuerzo realizado por el operativo anti-incendios.Fiscal ha explicado que después de un reconocimiento que han hecho los responsables de extinción, se ha podido comprobar lo que desde tierra se estimaba, que es que el incendio prácticamente ya no tiene actividad más allá de algún punto caliente en la zona norte yEl incendio está "técnica y realmente controlado", ha apuntado el consejero, quien ha recordado que "anoche había razones objetivas para declararlo estabilizado, pero dada la complejidad de los inicios del fuego y de la sensibilidad del espacio al que estaba afectando se decidió mantenerlo técnicamente activo para que los medios fueran los máximos a lo largo de la noche".Fruto de ese trabajo, y de las condiciones meteorológicas, se han encontrado esta mañana "con un incendio sin práctica actividad; la zona sur no presenta absolutamente ninguna y en la norte es prácticamente inapreciable, sólo algunos pequeños puntos calientes".En cualquier caso, se mantienen en el perímetro del incendio cinco retenes, siete camiones y dos medios aéreos refrescando esos puntos de la zona norte, lo que supone entre 60 y 70 personas.Respecto a la superficie ha dicho que se dará a conocer durante el día: "Desde el aire se ha confirmado lo que sabíamos, que afortunadamente, hay una superficie enorme dentro del perímetro del incendio que no ha sido afectada por las llamas y otra que lo ha sido muy levemente, prácticamente a ras de suelo, los árboles se mantienen verdes y con visos de no haberse visto afectados por el incendio".Esta realidad "hace muy difícil medir con exactitud la superficie afectada, se va a hacer con GPS de una manera científica", ha dicho el consejero, avanzando que "será una superficie muy amplia, pero dentro del perímetro del incendio hay islas verdes de una envergadura enorme".Fiscal se ha sumado a los agradecimientos al dispositivo Infoca y a todas las administraciones y organismos que han formado parte del mismo, calificándolo de "ejemplar"."Ha logrado que un incendio que tenía la posibilidad de haber calcinado una superficie como mínimo cuatro veces más de la que finalmente se ha visto afectada, en las condiciones más difíciles que se recuerdan en Andalucía, ha sido capaz de frenar y conseguir que, dentro de la gravedad que no quitamos a un incendio de esta envergadura, se haya quedado en una cuarta parte del desastre" que pudo ser.La brigada de investigación de incendios forestales ha confirmado que no se ha producido por causas naturales, "detrás está la mano del hombre, habrá que ver si por una negligencia", ha resaltado.